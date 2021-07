Bonucciata entra nella Treccani

Dopo “tiraggiro” anche Leonardo Bonucci può vantare un termine proprio nel famoso dizionario italiano.

Che la vittoria dell’Italia ad Euro 2020 abbia riportato entusiasmo all’intera popolazione e abbia ridefinito l’approccio che molti avevano su questo sport non c’erano troppi dubbi, eppure nessuno poteva mai immaginare che tra i cambiamenti maggiori poteva esserci anche quello che coinvolge il dizionario italiano.

Ci sono alcune parole diventate, ormai, culto di questo sport e già l’inserimento sull’enciclopedia Treccani della parola “Tiraggiro”, omaggiando uno dei tormentoni più in voga di quest’estate e dando veridicità ad un termine fino a poco tempo fa scherzoso, aveva sorpreso tutti.

La Treccani, però, non finisce di stupire e questa volta ha inserito nel proprio vocabolario un termine nuovo dedicato al marcatore azzurro della finalissima contro l’Inghilterra, ovvero Leonardo Bonucci.

La parola in questione è “Bonucciata” che, citando la Treccani, significa letteralmente errore di gioco, comportamento o dichiarazione pubblica tipici del calciatore Leo Bonucci.

Un termine, dunque, ambivalente perché se da una parte il difensore della Juventus ha divertito tutti con le proprie dichiarazioni spinose e provocatorie in direzione degli inglesi con tanto di “dovete ancora mangiarne di pastasciutta” o “it’s coming to Rome” urlato a tutta forza; dall’altra il termine era già utilizzato nel periodo rossonero del giocatore per indicare, appunto, gli errori tecnici del ragazzo.

Non sarà, però, di troppa preoccupazione per l’esperto difensore italiano pensare all’accezione negativa del termine dato l’incredibile stato di forma sfoggiato durante la spedizione Europea.

Vere e proprie “bonucciate” non ce ne sono state e insieme al fidato compagno Chiellini, si è vista una delle migliori versioni di Bonucci, tanto da doverlo inserire nella Top 11 del torneo.

Qualsiasi interpretazione si voglia dare alla parola, anche Bonucci, dopo un Europeo vinto da assoluto protagonista, entra nella Treccani.

