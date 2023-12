Bologna-Roma 2-0, voti e pagelle: “Thiago è “Special”, giallorossi spenti”

Il Bologna vince e convince nel match contro una Roma agonisticamente poco attenta.

Le pagelle del Bologna

Ravaglia 6,5: Schierato a causa dell’indisponibilità di Skorupski, mette in mostra una prestazione di altissimo livello.

Posch 6,5: Sgroppa sulla fascia con maestria ed enorme facilità. Prende le misure su Spinazzola e nelle due fasi è altamente prezioso.

Beukema 5,5: Buona partita da parte sua, ma fin troppo irruento negli interventi, uno dei quali sarebbe costato la doppia ammonizione e la conseguente espulsione. Viene graziato dall’arbitro e Thiago Motta corre subito ai ripari. (Dal 58′ Lucumì 6: Commette un fallo da rosso per non far tirare Azmoun, ma per sua fortuna tutto nasce da un fuorigioco ed evita di lasciare i suoi in inferiorità numerica).

Calafiori 6,5: Gara da ex per lui e non sbaglia praticamente nulla. Rischia pochissimo e difende con enorme maestria anche nel gioco aereo. Ottima partita, Mourinho avrà pensato che uno come lui, quando sforna certe prestazioni, sarebbe servito.

Kristiansen 6: Partita concreta e attenta. Si destreggia bene sulla fascia ed è utile in entrambe le fasi. (Dal 75′ Lykogiannis 6:

Freuler 6,5: L’ammonizione rimediata durante una piccola rissa nel secondo tempo è l’unica macchia di una partita sontuosa da tutti i punti di vista. Pulisce un quantitativo di palloni sporchi non indifferente e lotta come un leone contro tutti.

Moro 7: Non manca la personalità al ragazzino in maglia rossoblù. Termina un’azione da cineteca con un inserimento perfetto e una conclusione altrettanto lodevole. La sua partita non si limita al gol, tanta personalità e ottime giocate. (Dal 75′ Aebischer SV).

Ndoye 7,5: Primo assist italiano per l’esterno che si fa apprezzare per l’enorme aiuto che da alla squadra nel gestire i palloni. Intelligentissimo nel servire il rimorchio di Moro sul gol dell’1-0, efficace nell’inserimento sul gol del 2-0 che senza deviazione di Kristensen avrebbe portato la sua firma.

Ferguson 6: Meno “vistoso” dei suoi compagni di reparto, ma utilissimo. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e anche in questo match le mette al servizio della squadra. (Dall’87’ Urbanski SV).

Saelemaekers 6,5: La Roma lascia praterie per certi versi inspiegabili sugli esterni e l’ex Milan non si fa trovare impreparato. Gran corsa, grande spirito di sacrificio in fase difensiva e, soprattutto, altrettanto grande pericolosità. (Dall’87’ Fabbian SV).

Zirkzee 7,5: Gioia per gli occhi. Fa quello che vuole, quando vuole e come vuole con una tecnica sopraffina. Non partecipa ai 2 gol dei rossoblù con gol o assist, ma la realtà dei fatti è che tutto nasce dai suoi piedi, dai suoi movimenti e dalle sue giocate. Dispone di un livello di qualità inimmaginabile.

Thiago Motta 8: Quarto posto in solitaria e una prestazione di una bellezza sconfinata. Il Bologna è un piccolo gioiello. Gioca divinamente, diverte e fa sognare i propri tifosi. Roma annichilita.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: E’ probabilmente uno dei pochi che non ha colpe nella disfatta.

Mancini 5,5: Prova a lottare, ma come per tutta la difesa giallorossa questa è una partita fin troppo difficile. Non sempre preciso nelle marcature e il Bologna trova un grande quantitativo di azioni. (Dall’82’ Celik SV).

Llorente 5: L’ammonizione rimediata dopo 9 minuti influenza la sua partita, ma nel complesso le difficoltà sono sembrate evidenti soprattutto dal punto di vista della velocità, insostenibile per lui, dell’attacco avversario. (Dal 63′ Azmoun 6: Almeno ha foga agonistica).

N’Dicka 4,5: Partita con troppi errori da matita rossa per lui. Ndoye gli fa venire mal di testa e nel primo gol c’è un suo netto errore di posizionamento. Serata da dimenticare totalmente.

Kristensen 4,5: Nella sfida contro il “quasi omonimo” Kristiansen vince ben pochi duelli. E’ poco propositivo e va molto in difficoltà anche in fase difensiva. L’autorete è conseguenza di una marcatura non perfetta su Ndoye.

Cristante 5,5: In difficoltà. Il primo gol del Bologna arriva da una sua sbavatura, poi prova a dare una spinta emotiva al suo match ma non basta.

Paredes 5: Mai in partita. Il centrocampo avversario palleggia che una meraviglia mentre lui gira a vuoto toccando ben pochi palloni.

Pellegrini 5: Lontano partente del “vero” Lorenzo ammirato negli anni. Sbaglia quasi tutto ed è molle dal punto di vista fisico. (Dall’81’ Pisilli SV).

Spinazzola 5,5: Qualche sgroppata per dare superiorità all’attacco ma nulla più. In entrambe le fasi non è mai sembrato troppo lucido. (Dal 46′ Renato Sanches 5: Dura solo 18 minuti il suo match, lui è incredulo, Mourinho sicuro di quel che sta facendo perché non convinto dell’ingresso del centrocampista. Il tutto giustifica il voto. (Dal 63′ Bove 6: Non ha colpe, prova a dare una spinta alla squadra, ma non riesce).

Belotti 5: Spreca una occasione importante a ridosso dell’80esimo ed è forse una delle rare volte in cui ha spazio di manovra. Asfissiato dalla marcatura della difesa bolognese.

El Shaarawy 5,5: Inizia con voglia il match ma si spegne subito. Troppo poco per impensierire questo Bologna.

Josè Mourinho 5: C’erano assenze importanti, ma la Roma ha capitolato dal punto di vista tecnico e tattico in maniera troppo evidente per potersi appellare a ciò. Partita sbagliata da tutti i punti di vista, il Bologna ha giocato a calcio, la Roma no.