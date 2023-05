Bologna-Roma 0-0, voti e pagelle: “Cristante e Dominguez sugli scudi”

Pareggio a reti bianche tra Bologna e Roma. Il turnover dei giallorossi ha retto l’urto, ma non ha trovato i tre punti nonostante una buona prova.

Le pagelle del Bologna

Skorupski 6,5: Si fa trovato pronto con alcune parate importanti, specie una su Belotti nel primo tempo.

De Silvestri 6: Contiene bene la sua zona di competenza e spesso prova anche a rendersi utile in fase offensiva (Dal 70′ Lykogiannis 5,5: Non brilla nel suo ingresso in campo).

Bonifazi 6: Prova molto solida del centrale rossoblù. Gioca con grande fisicità ma, a parte un cartellino giallo, tutto nei limiti del regolare.

Sosa 6: Anche per lui prova di buona solidità offensiva. Cerca anche di impostare il gioco.

Cambiaso 5,5: Un po’ troppo timido. Si spaventa fin da subito della presenza di un calciatore offensivo come Solbakken dalle sue parti e arretra troppo.

Dominguez 7: E’ il migliore dei suoi senza ombra di dubbio. Corre, imposta, recupera palloni e dimostra grande attenzione non lesinando qualità nelle ripartenze e grande fisicità nei recuperi palla.

Schouten 6: Recupera palla bene e riesce a cavarsela contro i centrocampisti giallorossi.

Orsolini 6: Inizia con grande voglia e con foga agonistica impressionante, tanto da risultare spesso pericoloso. Nel secondo tempo si spegne.

Ferguson 5: Di solito è un fattore positivo, oggi, invece, sbaglia quasi tutto. Poco pressing, poche idee e troppi errori quando ha la palla al piede. (Dal 70′ Moro 6: Non commette errori).

Barrow 6: Attivo soprattutto nell’aiutare i compagni con imbeccate e assist. Al servizio della squadra.

Arnautovic 5,5: Qualche sponda e qualche duello fisico, poco altro. Non ci sono state grandi fiammate. (Dal 70′ Zirkzee 5,5: Non brilla).

Thiago Motta 6: La squadra gioca bene nonostante gli avversari e alcune defezioni in difesa. In fase offensiva, i rossoblù hanno brillato meno di altre volte, ma conquistano un punto importante.

Le pagelle della Roma

Svilar 6,5: Mourinho gli regala una chance e lui non la spreca. Sicuro nelle uscite e pronto quando viene chiamato in causa.

Celik 6: Gioca nella difesa a tre, non la sua posizione, e se la cava bene finché non è costretto a uscire dal campo per un fastidio muscolare. (Dal 53′ Mancini 6: Entra in campo e mette ordine).

Cristante 7: Altra partita da centrale difensivo e altra prestazione importante di un calciatore che è ormai pilastro della rosa. Limita Arnautovic in tutti i modi e non fa passare nemmeno uno spillo. Dal punto di vista tattico è forse uno dei più preziosi a disposizione di Mourinho.

Ibanez 6: Non corre pericoli e non ha problemi particolari nelle marcature.

Missori 6: Classe 2004, non si fa prendere dal panico, gioca la sua partita e porta a casa note assolutamente positive.

Camara 5,5: Molte sbavature, non è lucido come in altre uscite.

Tahirovich 6: Gara di sacrificio con giocate semplici ma efficaci. Nessun errore e buona prova. (Dal 76′ Matic 6: Mette ordine al centrocampo).

Zalewski 6,5: Pericoloso in alcune circostanze, anche su calcio piazzato. Sempre molto vivace e dentro il gioco. In fase offensiva è un fattore importante per la manovra dei suoi.

Wijnaldum 5,5: Va a strappi. Qualche errore di troppo, ma deve ancora ritrovare la migliore condizione psicofisica. (Dal 53′ Bove 6: Fa cose semplici ed entra bene in partita).

Solbakken 6,5: Torna a proporre una prestazione di buonissimo livello. E’ tra i più pericolosi dei suoi e imbecca bene Belotti, che però sciupa. (Dal 71′ Pellegrini 6: Entra per riequilibrare il palleggio giallorosso).

Belotti 5: Altra prestazione altalenante. Sbaglia molto anche sotto porta. (Dal 53′ Abraham 6: Meglio del Gallo).

Josè Mourinho 6,5: Tante assenze, stanchezza di Coppa e molti giovani presenti tra i titolari. La Roma si presenta in una situazione difficile a questo match, ma gioca bene. E’ mancato il gol, è mancato l’attaccante.