Bologna – Pisa Diretta Streaming Live e TV Serie A

Dove vedere Bologna – Pisa in Diretta Tv e Streaming Live, 6° Giornata Serie A, Domenica 5 Ottobre ore 15:00.

Domenica, allo Stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Pisa tornano ad affrontarsi in Serie A per la prima volta dal lontano gennaio 1991.

Una sfida che rievoca ricordi d’altri tempi e che vedrà i rossoblù ospitare una neopromossa ancora alla ricerca del primo successo dal ritorno nella massima serie.

La formazione di Vincenzo Italiano arriva all’appuntamento con un ottimo rendimento casalingo, avendo perso soltanto una partita in Emilia-Romagna nel 2025.

Questo dato alimenta la fiducia dei felsinei, decisi a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica e continuare il buon avvio di stagione contro un Pisa ancora alla ricerca di continuità e risultati positivi.

Dove vedere Bologna – Pisa in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Bologna – Pisa Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Bologna – Pisa di Domenica 5 Ottobre ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Bologna – Pisa su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Bologna:

Bologna imbattuto al Dall’Ara: Italiano punta alla decima vittoria casalinga del 2025

Dopo la sconfitta d’esordio contro l’Aston Villa in Europa League, il Bologna ha mostrato carattere giovedì pareggiando 1-1 con il Friburgo al Dall’Ara, evitando così un nuovo stop internazionale. Quel risultato ha permesso ai rossoblù di prolungare l’imbattibilità interna stagionale a tre gare, dopo le vittorie di campionato su Como (1-0) e Genoa (2-1).

Il rendimento casalingo del 2025 resta tra i migliori della Serie A: solo il Genoa è riuscito a battere la squadra di Vincenzo Italiano in Emilia-Romagna quest’anno. Con 30 punti conquistati in casa nel corso dell’anno solare, il Bologna è terzo in questa speciale classifica, alle spalle soltanto di Roma (32) e Juventus (31).

Il bilancio parla chiaro: nove vittorie e tre pareggi al Dall’Ara nel 2025, un ruolino che fa dei felsinei i favoriti assoluti nel match di domenica contro il Pisa. L’obiettivo è chiaro: ottenere la decima vittoria casalinga dell’anno e prolungare la serie positiva di cinque risultati utili consecutivi contro i toscani, che non battono il Bologna in campionato dal maggio 1992.

Alla luce del difficile avvio in trasferta del Pisa e della solidità mostrata davanti al proprio pubblico, il Bologna cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per rafforzare la propria nona posizione e avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa.

Come arriva il Pisa:

Pisa, 34 anni dopo il ritorno in Serie A: Gilardino cerca la prima vittoria contro un Bologna in forma

Il Pisa è tornato nella massima serie dopo 34 anni di assenza, ma il sogno del ritorno tra i grandi non si è ancora trasformato in una vittoria. La squadra di Alberto Gilardino è ancora alla ricerca del primo successo in Serie A dal maggio 1991, quando superò il Bari 1-0 in casa.

I problemi principali dei nerazzurri sono in fase offensiva: appena tre gol realizzati in cinque giornate e ben tre partite senza segnare, compresi gli 0-1 contro Roma e Udinese e lo 0-0 con la Fiorentina nel derby toscano. Tuttavia, c’è un dato che alimenta la speranza dei tifosi: tutte le reti segnate in questa stagione sono arrivate in trasferta. Il Pisa ha infatti pareggiato 1-1 con l’Atalanta il 24 agosto e ha sfiorato l’impresa contro il Napoli di Antonio Conte, uscendo sconfitto solo 3-2 al Maradona dopo una prova coraggiosa.

Con questa consapevolezza, la formazione di Gilardino si presenterà al Dall’Ara con la volontà di giocarsela senza timori, cercando di approfittare di un eventuale calo fisico del Bologna, reduce dall’impegno di Europa League.

Un risultato positivo potrebbe consentire ai toscani di abbandonare la zona retrocessione, dove occupano attualmente la diciottesima posizione. Al contrario, una nuova sconfitta potrebbe farli scivolare all’ultimo posto nel caso in cui Genoa e Lecce riuscissero a fare punti rispettivamente contro Napoli e Parma.

Probabili Formazioni di Bologna – Pisa:

Il Bologna arriva alla sfida contro il Pisa con buone notizie dall’infermeria: il pareggio in Europa League contro il Friburgo non ha lasciato strascichi fisici, e Vincenzo Italiano dovrà rinunciare soltanto a Ibrahim Sulemana, Ciro Immobile, Lorenzo De Silvestri e Kelvin Bonifazi. Tra i protagonisti più attesi c’è Riccardo Orsolini, in grande forma, autore di gol in tre delle ultime quattro partite tra campionato e coppe, e a segno in due gare consecutive di Serie A. L’esterno punta ora a prolungare il suo momento d’oro con una terza rete di fila in campionato. Al suo fianco, conferma anche per Santiago Castro, già protagonista con diverse partecipazioni da gol, che guiderà l’attacco rossoblù nel 4-2-3-1 di Italiano.

Sul fronte opposto, Alberto Gilardino dovrà fare a meno di Michel Aebischer, uscito per infortunio dopo 49 minuti nel match con la Fiorentina, che si aggiunge agli indisponibili Calvin Stengs, Tomas Esteves e Daniel Denoon. In avanti spazio a M’Bala Nzola, autore di uno dei pochi gol esterni del Pisa in questa stagione, affiancato da Matteo Tramoni in un attacco che cercherà di sorprendere la retroguardia felsinea.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1):

Skorupski; Holm, Lucumi, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Probabile formazione Pisa (3-5-2):

Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Toure, Marin, Hojholt, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola.

Pronostico Bologna-Pisa:

Il Pisa ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre di alto livello come Atalanta e Napoli, uscendo con buone prestazioni da campi complicati come il Gewiss Stadium e il Maradona. Anche al Dall’Ara i nerazzurri potrebbero rappresentare un ostacolo insidioso per il Bologna, forte del proprio pubblico ma reduce dall’impegno europeo di giovedì.

Nonostante ciò, la squadra di Vincenzo Italiano appare superiore per qualità e profondità di rosa. Il talento di Orsolini, la solidità di Freuler e la concretezza di Castro dovrebbero bastare per avere la meglio su un Pisa volenteroso ma ancora in cerca della prima vittoria stagionale.

Pronostico: Bologna 2-1 Pisa.

