Bologna-Napoli, prepartita Spalletti: “La sconfitta con la Fiorentina è stata decisa da episodi. Difficile vedere Osimhen titolare domani”

Alla vigilia del posticipo tra Bologna e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza che precede la partita.

Il Napoli ha l’obbligo di ripartire. La pesantissima sconfitta per 5-2 in casa contro la Fiorentina in Coppa Italia ha lasciato un segno indelebile. Una batosta così grande, per giunta nel loro stadio, gli azzurri non la prendevano da anni ed ha fatto emergere come la squadra sia davvero decimata a causa delle numerose assenze tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa. Quindi, bisognerà risalire la china.

Luciano Spalletti è convinto dei suoi mezzi e anche della sua squadra. La partita contro i Viola è stata decisa da errori da entrambe le parti. I falli di Fabian Ruiz e di Lozano, che poi hanno causato la loro espulsione, sono stati dettati da mancanza di lucidità e stanchezza. A nulla è bastato il pareggio di Petagna che ha fatto sperare in un epilogo diverso, nonostante il Napoli giocasse in 9.

Adesso arriva la trasferta contro il Bologna, altra squadra con numerose assenze per via anche del Covid e degli infortuni. La squadra di Sinisa Mihajlovic viene dalla sconfitta contro il Cagliari, dopo non essersi presentata nel match contro l’Inter. La squadra è apposto, ha ammesso il tecnico toscano. Questo, dunque, dovrebbe togliere qualsiasi dubbio si possibili rinforzi da questo mercato invernale.

L’innesto di Tuanzebe, anche se non brillantissimo giovedì sera, sembra essere il tassello del puzzle che serviva al mister. Troppo presto dare giudizi affrettati sul giovane difensore, avrà margini di miglioramento. Però, Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno. Arrivano buone notizie in mezzo ad un eliminazione in Coppa Italia che fa molto male. Zielinski, infatti, sembra essersi ripreso e dovrebbe esserci nella partita di domani.

Buonissime notizie anche per Osimhen. L’attaccante nigeriano, che non è partito per la Coppa D’Africa a causa del Covid, sembra essersi ripreso dall’incidente nel match contro l’Inter. Difficile vedere una sua convocazione già per la sfida al Dall’Ara ma Spalletti farà le sue valutazioni.

