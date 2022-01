Bologna-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 17-1-2022

Dove vedere Bologna-Napoli ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022 lunedì 17 gennaio 2022 ore 18.30. La partita Bologna-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Sconfitto poco fa, per 2-5, dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, nell’ottavo di finale di Coppa Italia, il Napoli di Luciano Spalletti, terzo in classifica con 43 punti, a meno sei dalla capolista Inter, va a fare visita, in quel del Dall’Ara, in occasione della ventiduesima giornata di campionato in Serie A, all’ostico Bologna di Sinisa Mihajlović che, dodicesimo in graduatoria con 27 punti, a più undici sulla zona retrocessione, giunge all’appuntamento coi partenopei dalla sconfitta esterna, per 2-1, contro il Cagliari di Walter Mazzarri.

Bologna-Napoli, ventiduesima giornata Serie A 17-1-2021.

Reduci da un pareggio e una vittoria nelle prime due partite di campionato del 2022, gli azzurri puntano a ritrovare quella continuità di rendimento che, a inizio stagione, li aveva portati a vincere ben otto partite consecutivamente. I felsinei, invece, con la sfida con l’Inter ancora da recuperare ed una sconfitta amara in casa del sopramenzionato Cagliari da dimenticare al più presto, cercano la gioia di un successo interno che manca dall’1-0 alla Roma dello scorso 1 dicembre.

Come vedere Bologna-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Bologna-Napoli

Competizione: Serie A

Data: lunedì 17 gennaio 2022

Orario: 18.30

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Bologna-Napoli sarà visibile, a partire dalle 18.30 di lunedì 17 gennaio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra rossoblù e azzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match del Renato Dall’Ara sarà di Stefano Borghi con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Altro metodo per assistere alla sfida tra emiliani e campani è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Bologna-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Bologna-Napoli

La radiocronaca di Bologna-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Bologna-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Mihajlović dovrebbe schierare i suoi con il suo classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Skorupski, in porta. Davanti a lui, Bonifazi, Soumaoro e Theate. Centrocampo a cinque con De Silvestri, Soriano, Dominguez, Svanberg ed Hickey. In attacco, la coppia formata da Orsolini ed Arnautovic.

Spalletti dovrebbe invece affidarsi al suo solito 4-2-3-1. Meret quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Ghoulam. A centrocampo spazio a Demme e Lobotka con Politano, Mertens ed Elmas sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Petagna.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Arnautovic.

Allenatore: Sinisa Mihajlović.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Bologna e Napoli sono complessivamente 145 (127 in Serie A, 2 in Serie B, 16 in Coppa Italia) con un bilancio che parla di 47 vittorie dei rossoblù, 58 degli azzurri e 40 pareggi. 195 i gol segnati dai felsinei, 216 quelli messi a referto dai partenopei.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Napoli-Bologna 3-0 dello scorso 28 ottobre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente al Dall’Ara è, invece, Bologna-Napoli 0-1 dell’8 novembre 2020 (Serie A 2020-2021). Escludendo la vittoria esterna, per 1-2, dell’1 dicembre 2019 (Serie A 2019-2020), gli emiliani non battono i campani, in casa propria, dal 3-2 del 25 maggio 2019 (Serie A 2018-2019). Per quanto riguarda i pareggi, infine, l’ultimo in assoluto risale a Bologna-Napoli 1-1 del 15 luglio 2020 (Serie A 2019-2020).

