Bologna-Milan Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (30-01-2021)

Test della verità per entrambe le squadre, il Bologna di Sinisa Mihajlovic deve accumulare punti salvezza, il Milan di Stefano Pioli vuole continuare la sua corsa alla Champions League e non può permettersi di lasciare troppi punti alle rivali.

Il Bologna sta giocando bene ultimamente e ha già collezionato 20 punti in 19 giornate. Squadra che soprattutto in casa sa dettare legge.

Il Milan dopo qualche sconfitta deve cercare di rimettere la barra dritta per raggiungere la Champions League. I ragazzi di Pioli devono mostrare la voglia del riscatto.

Bologna-Milan, 20° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Bologna-Milan:

4-2-3-1 Per Sinisa Mihajlovic. I ballottaggi sono sulla fascia sinistra (Soumaoro -De Silvestri), in mediana (Dominguez -Svanberg), sulla trequarti (Sansone-Vignato) e in attacco (Barrow-Palacio).

Stefano Pioli recupera Tonali, Bennacer e Mandzukic. Tra questi tre solo il primo partirà titolare. Tomori debutterà da titolare, mentre sulla trequarti ballottaggio tra Rebic e Daniel Maldini alle spalle di Ibrahimovic.

Probabili formazioni Bologna-Milan:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Rebic, Leao; Ibrahimovic.

Come vedere Bologna-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Bologna e Milan, valida per la 320° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può anche vedere Bologna Milan in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Bologna-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Bologna-Milan:

Sono 89 i precedenti tra Bologna e Milan in campionato. Si registrano 35 vittorie dei rossoblu, 24 pareggi e 30 successi dei rossoneri. L’ultimo successo bolognese risale alla stagione 2001/02, fu un 2-0 con le reti di Fresi e Cruz. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2018/19, uno 0-0, mentre l’ultimo successo rossonero risale alla scorsa stagione, 2-3 con le reti di Theo Hernandez (autogol), Sansone, Piatek, Theo Hernandez e Bonaventura.

