Video gol-highlights Bologna-Lazio 3-0: sintesi 03-10-2021

Video gol-highlights Bologna-Lazio: vincono i felsinei 3-0 con i gol di Barrow, Theate e Hickey.

Disastro Lazio a Bologna: la squadra di Sarri cade 3-0 nell’anticipo di pranzo, sotto i colpi di Barrow e Theate nel primo tempo, ed Hickey nella ripresa.

Prova opaca del centrocampo biancoceleste, con Leiva, Savic e Alberto tutti sostituiti nel secondo tempo.

Il Bologna si è difeso con ordine, ha sfruttato, in ripartenza, i difetti di una difesa spesso mal posizionata e fa un bel balzo in avanti in classifica.

La sintesi di Bologna-Lazio 3-0

Il Bologna inizia subito in modo arrambante, cercando di mettere la Lazio all’angolo. Soriano ci prova su azione d’angolo, con un sinistro che finisce alto.

Felipe Anderson risponde con un tiro dal limite parato da Skorupski, ma i felsinei passano in vantaggio con Barrow: lanciato lungo da Theate, l’attaccante rientra sul destro e, a giro, batte Reina sul secondo palo.

Lo stesso Theate confeziona, tre minuti dopo, un letale uno-due: angolo calciato proprio da Barrow all’indirizzo del compagno che, di testa, può trafiggere Reina indisturbato.

La Lazio si affida all’estro di Anderson per reagire: prima il brasiliano calcia in porta e viene fermato da Skorupski, poi serve un assist a Muriqi, sul quale il polacco esce in maniera tempestiva.

Il Bologna prova dunque ad abbassare i ritmi, concede un colpo di testa a Muriqi su cross di Milinkovic, ma sfiora il 3-0 con un tiro di Arnauovic e va negli spogliatoi con un doppio vantaggio.

In apertura di ripresa, Barrow sfiora nuovamente il gol con un sinistro angolato che esce di poco.

La Lazio prova a costruire col giro palla, ma gli interpreti della mediana non sono in giornata. Skorupski esce male su un cross dalla destra, ma Luis Alberto colpisce male nel tentativo di scavalcarlo.

Il Bologna trova spazio sulla fascia destra, ma Arnautovic non riesce ad indirizzare il cross di Soriano.

Poco dopo, però, arriva il terzo gol che chiude la partita: Hickey, completamente libero sulla sinistra, calcia sul primo palo e batte Reina.

Dopo il gol la partita si innervosisce: Acerbi protesta in maniera veemente con Massa e viene spedito sotto la doccia.

Sarri rivoluziona in toto il centrocampo con gli ingressi di Akpra e Cataldi, ma la partita è ormai compromessa. Vince il Bologna 3-0 e fa un bel salto in avanti agganciando i biancocelesti a quota 11.

La squadra di Sarri fa due passi indietro. Centrocampo poco lucido e manovra sterile. L’ex tecnico della Juventus dovrà lavorare durante la sosta per ritrovare certezze.

Highlights e video gol Bologna-Lazio 3-0

Il tabellino di Bologna-Lazio 3-0

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow (Vignato 88′); Arnautovic (Santander 84′). A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Bonifazi, Orsolini, Sansone, Olsen, Mbaye, Santander, Van Hoojidonk, Vignato, Cangiano. Allenatore: Mihajlovic.

LAZIO (4-3-3): Reina, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Leiva (Akpra 71′), Milinkovic Savic (Lazzari 69′), Luis Alberto (Cataldi 71′); Pedro, Muriqi (Patric 80′), Felipe Anderson. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Gabarron, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Radu, Raul Moro, Andre Anderson, Lazzari, Cataldi, Basic. Allenatore: Sarri.

Marcatori: 14′ Barrow (B), 17′ Theate (B), 69′ Hickey (B)

Arbitro: Massa (Imperia)

Ammoniti: Milinkovic (L), Soumaoro (B), Pedro (L), Lazzari (L), Luiz Felipe (L), De Silvestri (B)

Espulsi: Acerbi (L)

