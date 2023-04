Bologna-Juventus, dove vedere il match valido per la 32ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 30 aprile alle ore 20:45 presso Il Renato Dallara di Bologna. Bologna-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Bologna-Juventus. Bianconeri che sono reduci dalla sconfitta in casa contro il Napoli, in un match rocambolesco per come si è sviluppato.

Dopo un primo tempo equilibrato, la formazione di Spalletti ha avuto più occasioni nella ripresa. Ma, come spesso le regole non scritte del calcio vogliono, i bianconeri sono andati vicino per due volte al vantaggio. In entrambi i casi il soccorso del VAR ha permesso all’arbitro di annullare la rete.

Nella prima occasione ha rivisto un fallo commesso da Milik nella metà campo bianconera, nel secondo è intervenuto per confermare la fuoriuscita del pallone prima del cross di Chiesa per Vlahovic, libero a centro area di colpire in porta.

Poi, per la più strana delle leggi, all’ultima azione i partenopei passano con un sinistro al volo di Raspadori. Alla fine del match il tecnico toscano ha fatto i complimenti ai partenopei, affermando il loro merito nella conquista dello scudetto.

Bianconeri che mantengono la terza posizione in solitaria, dopo la decisione del Collegio di garanzia dello sport del Coni di restituire i 15 punti di penalizzazione. Le sue inseguitrici sono poco distanti, con la Roma che è caduta a Bergamo, mentre il Milan, vincendo, ha accorciato la sua distanza. Più tre nei confronti di Roma e Milan, due squadre che sono agguerrite e pronte a sfruttare passi falsi dei bianconeri nella rincorsa al posto in Champions League.

Ora la testa deve essere indirizzata alla partita con il Bologna di domenica prossima. Non può permettersi di lasciare altri punti.

Il Bologna, invece, è in una fase di rallentamento, con un punto in due partite. La formazione di Motta è più lontana dal settimo posto, con 8 punti di differenza. Sicuramente quando si affrontano avversari di caratura superiore subentra sempre la voglio di fare loro uno sgambetto.

La formazione rossoblù, comunque, è in una posizione tranquilla di classifica. Gli stimoli sono creati dall’avversario e dall’ambiente nel quale giocherà. Il Dallara sarà pieno, i tifosi pronti a spingere la squadra per realizzare un’altra piccola impresa!

Bologna – Juventus

Dove vedere Bologna-Juventus in diretta TV e streaming:

Partita: Bologna-Juventus

Bologna-Juventus Data: 30 aprile

30 aprile Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Bologna-Juventus, match della 32ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Bologna-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

Serie A

La telecronaca di Bologna-Juventus è a cura di Ricky Buscaglia affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Bologna Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Bologna Juventus, le ultimissime

Ancora fuori Arnautovic tra le fila dei padroni di casa. Spazio come di consueto in questi ultimi tempo per Barrow. Nella linea media spazio a Moro e Shouten. In difesa davanti a Skorupski conferma per Posch, affiancato da Lucumi e Soumaro.

Tra i bianconeri, invece, Di Maria farà da appoggio per Vlahovic, mentre nel trio difensivo Gatti lavorerà assieme a Danilo e Bremer. Ancora panchina per Chiesa, che potrà rivelarsi utile a gara in corso.

Bologna Juventus , le probabili formazioni

BOLOGNA(4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Soumaoro, Lykoggiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Soriano, Ferguson; Barrow. All. Thiago Motta

JUVENTUS(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Fagioli, Locatelli, Cuadrado; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri