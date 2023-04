Bologna-Juventus 1-1, dichiarazioni post partita Allegri: “Oggi c’era tanta voglia di tornare a vincere, a Milik ho detto che i rigori in determinate partite vanno tirati forte, sento la fiducia della società dal primo giorno che sono tornato.”

Altro stop per i bianconeri di Max Allegri che al Dall’Ara non riescono ad andare oltre l’1-1 contro il Bologna, perdendo di fatto l’occasione di scavalcare la Lazio al secondo posto in classifica.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, iniziando con un’analisi del match “Una partita come questa una settimana fa l’avremmo persa sicuro, quindi, cerchiamo di vedere le cose positive di stasera. È normale, in fase realizzativa sbagliamo molto, come la palla di Soulè che ha affrettato troppo il colpo, però sono ragazzi che hanno poche partite in Sere A e sono ancora in fase di crescita. Il primo tempo abbiamo rischiato molto in campo aperto perchè loro alzavano la palla e noi avevamo la linea alta e, quindi, abbiamo rischiato un po’. Diciamo che siamo riusciti a rubare un punto alla Lazio e a mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Adesso bisogna pensare alla partita di mercoledì perché quella non possiamo assolutamente sbagliarla.”



Il tecnico livornese ha poi continuato sull’impegno dei giovani “Oggi il loro impegno ha dato molta energia alla squadra, poi è normale che vanno fatti crescere e accettare anche gli errori, come quelli di posizionamento, visti soprattutto dalla parte di Soulè dove sono passati due tre volte in più. Oggi c’era tanta voglia di vincere, ma non ci siamo riusciti, poi ripeto, abbiamo creato tante occasioni e ora bisogna ripartire da quanto fatto di buono stasera, anche perché erano 3 partite che non si facevano punti in campionato e stasera abbiamo ricominciato.”

Su Milik “Io ad Arek l’ho detto, ci sono dei momenti in cui si possono tirare certi tipi di rigori e rigori che vanno tirati forti, si mira ad un angolo e si calcia forte, perché è un momento troppo importante della partita, soptrattutto perché poi Skorupski lo conosce essendo amici. Al dilà del rigore Milik ha fatto una partita straordinaria, e non gli si può dir niente, capita che si sbagli.”

Allegri ha poi concluso sulla sua permanenza in bianconero “Ma io la fiducia da parte della società la sento dal primo giorno in cui sono ritornato qui. Io credo che la Juventus stia facendo un ottimo lavoro fin qui e il nostro obiettivo resta quello di riuscire a fare del nostro meglio sia in campionato che in Europa League, però io sono molto contento di essere alla Juventus.”