Bologna-Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 03-04-2021

Sabato 3 aprile alle ore 20:45 allo stadio Renato dall’Ara si gioca Bologna – Inter, posticipo della 29° giornata di campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo la sosta per le Nazionali, riprende il campionato. La capolista Inter riprende la sua corsa verso l’obiettivo Scudetto scendendo in campo nel posticipo contro il Bologna al Dall’Ara nella 29° giornata. Nerazzurri che non giocano dallo scorso 14 marzo, dalla vittoria contro il Torino. La squadra di Mihajlovic cerca la terza vittoria consecutiva dopo le affermazioni con Sampdoria e Bologna. La partita in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

l’Inter riprende con il campionato dopo la sosta e soprattutto dopo il rinvio di Inter – Sassuolo (che verrà recuperata mercoledì 7 aprile) che ha fermato i nerazzurri nell’ultimo turno di campionato di due settimane fa. I casi covid si sono fermati e negativizzati, ma la squadra di Conte è ferma da 3 settimane e il turno post-sosta nasconde sempre insidie. Nerazzurri che dovranno ritrovare voglia, testa e gioco per continuare nell’obiettivo del titolo.

I rossoblu di Mihajlovic hanno finora conquistato 34 punti dopo 28 giornate (9 V, 7P, 12 S) e sono a un rassicurante +12 sulla zona retrocessione. Un campionato tranquillo e condotto a metà classifica e con l’obiettivo salvezza a un passo. Nonostante il Bologna sia in zona sicurezza, una prestazione di livello contro l’Inter potrebbe dare ulteriore morale per il proseguio del campionato.

Dove vedere Bologna – Inter in diretta tv e streaming

Bologna – Inter si giocherà sabato 3 aprile alle ore 20:45 allo stadio Renato dall’Ara, match valido per il posticipo della 29° giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202). La partita sarà disponibile (per i clienti Sky) anche su Sky Go e sulla piattaforma Now Tv.

Precedenti e statistiche di Bologna – Inter

Secondo confronto stagionale tra Bologna e Inter. Nell’andata di questo campionato giocata a San Siro, i nerazzurri si sono imposti per 3-1 grazie alla doppietta di Hakimi e al gol di Lukaku. Di Vignato la rete ospite. Nell’ultima partita giocata al Dall’Ara l’Inter vinse in rimonta 2-1. Vantaggio firmato Soriano, ribaltato dalla doppietta di Lukaku.

Probabili formazioni di Bologna – Inter

Antonio Conte ha recuperato quasi tutti i positivi al Covid, negativizzatosi in questa settimana. Sono tornati infatti a disposizione de Vrij, Handanovic e Vecino. Resta positivo D’Ambrosio, indisponbili Perisic e Kolarov. Recuperato Vidal. L’allenatore nerazzurro potrebbe fare minimo turnover. Handanovic tra i pali, in difesa Ranocchia è favorito su de Vrij, assieme a Skriniar e Bastoni. Sulle fasce Young e Hakimi, con il centrocampo titolare Barella, Brozovic ed Eriksen. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku. Sensi, Sanchez e Gagliardini in panchina.

Qualche assente tra indisponibili e squalificati per Mihajlovic che deve fare a meno degli infortunati Santander, Mbaye, Skorupski e Hickey e dello squalificato Palacio. Pochi dubbi per l’allenatore serbo che opta per il classico 4-2-3-1 con Da Costa tra i pali, difesa con Tomyasu, Soumaoro, Danilo e Dijks. Dominguez e Svanberg a centrocampo. Orsolini, Soriano e Sansone sulla trequarti a supporto dell’unica punta Barrow. Skov Olsen e Juwara in panchina.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa, Tomyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks, Dominguez, Svanberg, Orsolini, Soriano, Sansone, Barrow

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Young, Eriksen, Brozovic, Barella, Hakimi, Lautaro Martinez, Lukaku

