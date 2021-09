Bologna-Genoa: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 21-9-2021

Dove vedere Bologna-Genoa, match valido per la 5° giornata di Serie A. La partita si giocherà martedì 21 settembre alle 18:30 al Dall’Ara. Bologna-Genoa sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Il turno infrasettimanale della 5° giornata di Serie A si apre con l’anticipo tra Bologna e Genoa che disputeranno il match al Dall’Ara.

Un trend davvero positivo quello del Bologna che viene da due vittorie contro Salernitana e Verona e da un pareggio importante a Bergamo contro l’Atalanta.

La squadra di Siniša Mihajlović vorrà ripetersi anche contro il Genoa. I rossoblù non hanno iniziato benissimo la loro avventura. Due sconfitte contro due big della Serie A: l’Inter per 4-0 e il Napoli per 2-1. Poi, però, è arrivata anche la straordinaria vittoria in rimonta per 3-2 contro il Cagliari, l’ultima per il tecnico sardo Leonardo Semplici che è stato esonerato.

L’obbiettivo per entrambe le squadre sarà sicuramente il raggiungimento della salvezza. Si affideranno ai loro uomini. Il Bologna al suo straripante Arnautović mentre il Genoa al duo Destro–Ekuban che potrebbero fare grandissime cose durante il campionato.

Come vedere Bologna-Genoa in diretta streaming

Partita: Bologna-Genoa

Data: 21 settembre 2021

Orario: 18:30

Streaming: DAZN

Canale tv: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

Bologna Genoa, match della 5° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Bologna– Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Bologna–Genoa in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Bologna Genoa è a cura di Alberto Santi affiancato da Sergio Floccari al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove vedere Bologna-Genoa in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazione di Bologna-Genoa

Il Bologna scenderà in campo con un 4-3-3. A porta ci sarà Skorupski. La difesa potrebbe prevedere Medel e Bonifazi come centrali mentre sulle fasce De Silvestri e Hickey. Per il centrocampo Mihajlović non rinuncia al trio composto da Svanberg, Dominguez affianco a Soriano. In attacco Orsolini e Barrow faranno da sponda alla punta Arnautović.

Il Genoa risponderà con il suo solito 3-5-2. Sirigu tra i pali mentre davanti a lui la difesa schierata con Vanheusden, Maksimovic e Criscito. In mediana nella posizione centrali potrebbero esserci Rovella, Badelj al fianco di Tourè mentre sulle fasce laterali Cambiaso e Fares. Per l’attacco Caicedo è squalificato e, dunque, ci saranno Destro e un ballottaggio tra Pandev e Ekuban con il ghanese leggermente in vantaggio.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautović , Barrow.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Rovella, Badelj, Tourè, Fares; Destro, Ekuban.

Precedenti tra Bologna e Genoa

L’ultimo precedente tra le due squadre risale allo scorso campionato. In entrambi i casi ci fu la vittoria del Genoa. A Marassi i rossoblù vinsero per 2-0 grazie alle reti di Zajc e di Destro. A Bologna, con lo stesso risultato, il Grifone sbancò il Dall’Ara con le reti di Zappacosta e di Scamacca.

