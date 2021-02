Bologna-Benevento Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 12-2-2021

Importante sfida di media classifica nel primo anticipo della 22ma giornata di serie A, con il Benevento che sarà ospite di un Bologna reduce dall’importante exploit di Parma e che punta a conservare una tranquilla posizione di classifica, che attualmente condivide proprio con il Benevento.

Sarà Bologna-Benevento ad aprire il 22mo turno di serie A, con i felsinei reduci dallo 0-3 di Parma ottenuto grazie anche alla doppietta di Barrow, e i sanniti che hanno pareggiato 1-1 in casa contro la Sampdoria.

I rossoblu di Mihajlovic hanno la grande occasione di mettere di incamerare tre punti in casa contro una diretta concorrente per la salvezza, con la quale divide l’attuale posizione di classifica.

D’altro canto, invece, i sanniti non vincono da cinque turni, e ci tengono a portare a casa punti dal Dall’Ara per tenere a distanza le altre candidate alla salvezza.

Le ultime su Bologna-Benevento:

Sinisa Mihajlovic sarà costretto a fare a meno di Farago’ e Santander infortunati, oltre a Svanberg squalificato, mentre Medel proverà fino all’ultimo a recuperare per andare in panchina, ma le possibilità sono minime per via dei cronici problemi al polpaccio. In porta ci sarà, come di consueto, Skorupski, difeso da Soumaoro(favorito su De Silvestri), Tomiyasu, Danilo e Dijks. A centrocampo ci saranno Schouten e Dominguez, che sostituirà lo Svanberg. In avanti, a rifinire Barrow, ci saranno Soriano, Sansone e Skov Olsen, con Orsolini e Palacio che partiranno dalla panchina.

Assenze pesanti per Inzaghi che, dopo le ammonizioni del match di domenica contro la Sampdoria, dovrà fare a meno di Ionita e Importa per squalifica, oltre a Letizia per infortunio. In porta confermato Montipo‘, con una linea difensiva che vedrà Barba e De Paoli sugli esterni, mentre Glik e uno tra Caldirola (in vantaggio su Tuia). Sulla linea mediana Viola e Tello si contendono una maglia a fianco di Schiattarella ed Hetemaj, mentre in avanti Lapadula sarà la punta, mentre sugli esterni ci saranno Caprari e Insigne, favorito su Iago Falque.

Le probabili formazioni di Bologna-Benevento:

Bologna(4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Schouten; Soriano, Sansone, Skov Olsen; Barrow.

Benevento(4-3-1-2): Montipo’; Barba, Glik, Caldirola, Depaoli; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Lapadula, Insigne.

Dove vedere Bologna-Benevento in Diretta TV e in Streaming:

La partita tra Bologna e Benevento, che si giocherà venerdì alle ore 20,45 presso lo stadio Dall’Ara di Bologna, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 251).

Per gli abbonati Sky sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming tramite Sky Go e Now Tv.

