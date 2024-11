Bologna, accordo con WeBulid per la ristrutturazione del Dall’Ara

Il Bologna ha trovato l’intesa con Webuild per la ristrutturazione del Dall’Ara, nell’accordo previste anche le riqualificazioni dell’antistadio e la costruzione dell’arena temporanea.

Bologna, accordo con WeBulid per la ristrutturazione dell’Dall’Ara.

Il Bologna continua il suo progetto di crescita societaria dopo la straordinaria stagione messa a segno l’anno scorso con la conquista della Champions League. Nelle ultime ore, infatti, è finalmente sopraggiunto l’accordo tra la società emiliana e l’ente di costruzione Webuild sul progetto di riqualificazione dello stadio Renato Dall’Ara. L’intesa è stata raggiunta sulla base economica di 200 milioni di euro, con tanto di diritto di esclusiva a favore della società di costruzioni fino a al 31 dicembre 2027.

Nel comunicato congiunto diffuso da club e azienda, si spiega che questa iniziativa rientra in un progetto di collaborazione più ampio tra il settore pubblico e quello privato, coinvolgendo la squadra rossoblù e il Comune di Bologna. L’impianto resterà, infatti, sotto la proprietà del Comune e il rinnovato stadio Dall’Ara aspira a essere uno dei luoghi selezionati per ospitare le partite dell’Europeo di calcio del 2032.

L’obiettivo sarà dunque, quello di riqualificare lo stadio in tutte le sue aree, comprese quelle dell’antistadio e con la costruzione dello stadio temporaneo in zona Fico: “Il Dall’Ara si trasformerà così in un’infrastruttura attiva 7 giorni su 7 con un alto livello di servizi in tutti i settori in linea con le migliori best practice diffuse in ambito internazionale. Elemento fondamentale della riqualificazione sarà la copertura dello stadio, a forma di guscio e in grado di permettere il passaggio di luce e aria. Saranno inoltre eliminate le strutture metalliche aggiunte in occasione dei campionati mondiali di calcio di Italia ’90, salvaguardando la cinta muraria originale. L’impianto sarà realizzato secondo gli standard UEFA categoria 4 e avrà una capienza di oltre 30mila posti dalla visibilità ottimale, con tutte le tribune vicinissime al campo a circa 7 metri dalla linea di gioco”.

