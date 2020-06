Bollettino condizioni Zanardi: possibili danni alla vista

Nella serata di oggi sabato 20 giugno c’è stato un ulteriore bollettino medico sulle condizioni cliniche di Alex Zanardi dopo l’incidente di ieri.

Le condizioni cardio-respiratorie dell’ex pilota restano stabili ed ora a preoccupare sono eventuali lesioni alla vista del campione bolognese.

Il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’ Aou, professor Sabino Scolletta, ha detto:

“Ci possono essere anche delle conseguenze per la vista e quindi abbiamo anche chiesto delle consulenze agli oculisti perchè c’è qualche lesione anche oculare”.

E’ da confermare la gravità del quadro neurologico che sarà valutato nei prossimi giorni quando le condizioni cliniche lo permetteranno.



Il Professor Scolletta si è mostrato comunque fiducioso in quanto Zanardi è un grande atleta quindi è in condizioni fisiche ottimali e per questo forse sta rispondendo bene alla terapie.

I medici infatti sono rimasti molto sorpresi del recupero che il suo fisico sta facendo dopo essere arrivato ieri sera in ospedale in condizioni gravissime.



Zanardi nella notte è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico d’urgenza durato oltre 3 ore dal professor Giuseppe Olivieri che ha detto che il pilota è arrivato con un trauma cranico molto importante e aveva due ossa frontali fratturate insieme all’affondamento delle stesse più un “fracasso facciale” ossia tutte le ossa della faccia rotte.



Intanto sono stati interrogati anche gli organizzatori della staffetta Obiettivo tricolore alla quale Zanardi stava prendendo parte con la sua hand bike.



Interrogato anche l’autista del camion che ha detto di esserselo trovato di fronte all’uscita della curva e per fortuna è riuscito a sterzare e a buttarsi al limite della corsia ed evitare così un impatto frontale che sarebbe stato molto più deleterio.



