Bodo Glimt – Inter LIVE e Diretta Streaming Champions League su Prime Video

Dove vedere Bodo Glimt – Inter in Diretta Tv e Streaming Live, Spareggio Champions League, Mercoledì 18 Febbraio ore 21:00.

Inter, missione Ottavi di Finale di Champions League: sfida storica contro il Bodo/Glimt oltre il Circolo Polare Artico.

L’Inter riparte dal gelo della Norvegia per inseguire la propria rivincita europea. I nerazzurri affronteranno il Bodo/Glimt mercoledì sera all’Aspmyra Stadion, in una trasferta affascinante e complessa oltre il Circolo Polare Artico, valida per l’andata dei playoff di Champions League.

La squadra milanese, vincitrice della competizione per tre volte nella sua storia, torna protagonista nelle fasi decisive del torneo dopo aver dimostrato negli ultimi anni una grande continuità a livello europeo. L’Inter ha infatti raggiunto la finale di Champions League in due delle ultime tre stagioni, confermandosi tra le principali potenze del calcio continentale e alimentando ambizioni concrete di tornare sul tetto d’Europa.

Di fronte ci sarà un Bodo/Glimt pronto a scrivere una pagina storica del proprio percorso internazionale. Il club norvegese è infatti alla sua prima partecipazione assoluta alla fase a eliminazione diretta della Champions League, un traguardo che rappresenta già un risultato straordinario per una società in continua crescita negli ultimi anni.

Il confronto dell’Aspmyra Stadion rappresenta quindi un incrocio tra esperienza e novità: da una parte l’Inter, forte della propria tradizione europea e determinata a rilanciarsi nella competizione, dall’altra il Bodo/Glimt, spinto dall’entusiasmo e dal fattore campo in uno degli stadi più particolari del panorama calcistico europeo. La gara d’andata sarà fondamentale per indirizzare il destino del playoff e avvicinarsi alla qualificazione al turno successivo della Champions League.

Formazioni Ufficiali di Bodo Glimt – Inter:

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All.: Chivu.

Dove vedere Bodo Glimt – Inter in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Bodo Glimt – Inter

Data: Mercoledì 18 Febbraio 2026

Mercoledì 18 Febbraio 2026 Orario: 21:00

21:00 Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Tutto pronto l’attesissimo spareggio di Champions League che vedrà di fronte il Bodo Glimt e l’Inter.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Prime Video con un ampio pre-partita a partire dalle ore 19.30 e calcio d’inizio alle ore 21.00.

In diretta dallo Stadio della Ceramica ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Fernando Llorente e Luca Toni.

La telecronaca di Bodo Glimt – Inter sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Chi non è registrato a Prime Video potrà farlo subito seguendo questo link e beneficiare di 1 mese gratuito di abbonamento senza nessun vincolo (scaduti il mese gratis Prime si rinnova automaticamente se non si cancella l'iscrizione).

Bodo Glimt – Inter potrà essere visto in diretta streaming gratis senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, il servizio di spedizioni rapide gratuite dell’e-commerce più famoso al mondo.

Quindi chiunque abbia un account Amazon Prime per i classici acquisti online può sfruttarlo per accedere a Prime Video e vedere dunque gratuitamente questa e le altre partite di Champions League che verranno trasmesse ogni mercoledì.

Basterà scaricare l’app e accedere a Prime Video col proprio account per trovare la partita tra i contenuti in evidenza.

Sarò possibile guardare la partita di Champions League anche in 4K se disponibile sul proprio dispositivo, nel menù di accesso (accanto al nome dell’evento) apparirà il logo con la scritta “UHD”, che identifica i contenuti visibili in 4K.

Come arriva l’Inter:

Inter in Norvegia per l’andata playoff di Champions League: precedenti, numeri e obiettivo qualificazione

L’Inter si prepara a tornare in Norvegia dopo oltre vent’anni, con l’obiettivo di conquistare un vantaggio prezioso nella gara d’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt. L’unico precedente dei nerazzurri sul suolo norvegese risale al settembre 2002, quando pareggiarono 2-2 contro il Rosenborg. Questa volta, la squadra milanese punta a ottenere un risultato positivo per indirizzare subito la qualificazione agli ottavi di finale.

Il percorso dell’Inter nella fase campionato della Champions League è stato caratterizzato da alti e bassi. I nerazzurri avevano iniziato in modo eccellente, vincendo le prime quattro partite e subendo appena un gol, ma la situazione si è complicata con tre sconfitte consecutive che hanno rallentato la corsa verso la qualificazione diretta. Il successo per 2-2 in trasferta contro il Borussia Dortmund nell’ultima giornata non è bastato per entrare tra le prime otto squadre: con 15 punti complessivi, l’Inter ha chiuso al decimo posto, costretta così a passare attraverso il turno playoff.

Nonostante questo percorso irregolare, i nerazzurri restano una delle squadre più temibili nelle sfide a eliminazione diretta. Negli ultimi anni, escludendo le finali, l’Inter ha vinto 10 delle ultime 15 sfide europee su doppio confronto, perdendone soltanto una. Questo dato conferma la solidità della squadra nelle competizioni continentali e rafforza le ambizioni di arrivare fino in fondo.

Dopo essere arrivata vicinissima al trionfo europeo sotto la guida di Simone Inzaghi, la squadra è ora affidata a Cristian Chivu, ex protagonista dello storico Triplete del 2010. Il nuovo tecnico punta a riportare l’Inter ai vertici del calcio europeo e vede in questa edizione della Champions League una grande opportunità per raggiungere risultati importanti.

Parallelamente, i nerazzurri stanno dominando anche in Serie A. Dopo aver perso il titolo nella scorsa stagione contro il Napoli, l’Inter è ora determinata a riconquistare lo Scudetto. Grazie a una serie di sei vittorie consecutive, la squadra guida la classifica con otto punti di vantaggio sul Milan, confermandosi la principale candidata al titolo.

L’ultimo successo è arrivato nel prestigioso Derby d’Italia contro la Juventus, una sfida intensa e ricca di emozioni. Dopo l’espulsione controversa di un giocatore bianconero, l’Inter ha conquistato una vittoria per 3-2 grazie al gol decisivo segnato da Piotr Zielinski al 90° minuto, scatenando l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri.

La squadra di Chivu sta dimostrando una straordinaria solidità anche lontano da San Siro. L’Inter è reduce da una serie di sette vittorie consecutive in trasferta in tutte le competizioni, durante le quali ha subito soltanto un gol. Tuttavia, la sfida all’Aspmyra Stadion rappresenta un test unico e complesso: le condizioni climatiche, il campo sintetico e l’atmosfera dello stadio norvegese potrebbero rendere il confronto più difficile del previsto.

Con esperienza, qualità e una grande fiducia nei propri mezzi, l’Inter arriva a questo appuntamento europeo con la chiara intenzione di ottenere un risultato positivo e avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Come arriva il Bodo/Glimt:

Bodo/Glimt, la favola continua in Champions League: dalle imprese contro Manchester City e Atletico alla sfida con l’Inter

La prima storica partecipazione del Bodo/Glimt alla Champions League sembrava destinata a concludersi già nella fase campionato, ma il club norvegese ha sorpreso tutta Europa con una rimonta straordinaria. La squadra più settentrionale mai protagonista nella competizione ha infatti ribaltato ogni pronostico, conquistando la qualificazione grazie a un finale spettacolare e ricco di colpi di scena.

Dopo non essere riuscito a vincere nessuna delle prime sei partite, il Bodo/Glimt ha reagito con carattere e determinazione, battendo due giganti del calcio europeo. La formazione norvegese ha prima superato il Manchester City per 3-1 davanti al proprio pubblico, per poi compiere un’impresa ancora più significativa vincendo 2-1 sul campo dell’Atletico Madrid. Questi due successi consecutivi hanno permesso al club di conquistare uno degli ultimi posti disponibili per la qualificazione, al termine di una giornata decisiva estremamente combattuta.

Nonostante abbia recentemente perso il titolo di campione dell’Eliteserien, la squadra allenata da Kjetil Knutsen arriva alla sfida europea nelle migliori condizioni fisiche. Il campionato norvegese, infatti, è fermo per la pausa invernale, e il Bodo/Glimt non gioca partite ufficiali da quella storica vittoria ottenuta a Madrid. Questo periodo di inattività agonistica potrebbe trasformarsi in un vantaggio in termini di freschezza atletica in vista del confronto contro l’Inter, attuale capolista del campionato italiano.

Alla guida del club dal 2018, Knutsen ha costruito uno dei progetti più sorprendenti del calcio europeo recente. Sotto la sua gestione, il Bodo/Glimt ha conquistato quattro titoli nazionali e si è reso protagonista di vittorie prestigiose nelle competizioni UEFA contro squadre di grande tradizione come Celtic, Roma e Porto, consolidando la propria reputazione internazionale.

La crescita del club norvegese è stata evidente anche nella scorsa stagione, quando ha raggiunto le semifinali di Europa League, eliminando la Lazio prima di arrendersi al Tottenham, poi vincitore del trofeo. Quel successo contro i biancocelesti rappresenta finora l’unica affermazione del Bodo/Glimt contro una squadra italiana in confronti a eliminazione diretta.

Il precedente più significativo contro l’Inter risale invece alla Coppa delle Coppe 1978-1979, quando i nerazzurri dominarono il doppio confronto con un netto 7-1 complessivo, vincendo 5-0 a Milano e imponendosi anche in trasferta per 2-1. Oggi, a distanza di decenni, il Bodo/Glimt si presenta come una squadra completamente diversa, più matura e consapevole, pronta a tentare un’altra impresa contro una delle grandi del calcio europeo.

Pronostico Bodo/Glimt-Inter:

Il pronostico per la sfida d’andata dei playoff di Champions League tra Bodo/Glimt e Inter vede i nerazzurri leggermente favoriti, ma attesi da una partita estremamente impegnativa. Le condizioni ambientali rappresenteranno un fattore determinante: temperature sotto lo zero e il particolare terreno sintetico dell’Aspmyra Stadion potrebbero mettere in difficoltà la squadra italiana, soprattutto nei primi minuti di gioco.

Il Bodo/Glimt, inoltre, ha dimostrato di essere una formazione ben organizzata, capace di esprimere un calcio rapido, tecnico e offensivo, qualità che lo rendono particolarmente pericoloso tra le mura amiche. Il club norvegese ha già dimostrato di poter competere contro squadre di alto livello europeo, sfruttando intensità, ritmo e fiducia nei propri mezzi.

Nonostante ciò, la formazione norvegese non è imbattibile in casa. Nel corso di questa stagione, squadre di primo piano come Monaco e Juventus sono riuscite a ottenere vittorie all’Aspmyra Stadion, dimostrando che con qualità, esperienza e solidità difensiva è possibile uscire con un risultato positivo.

L’Inter, dal canto suo, può contare su una rosa più profonda, maggiore esperienza internazionale e soprattutto su un reparto offensivo estremamente prolifico. La capacità dei nerazzurri di creare occasioni da gol e colpire nei momenti decisivi potrebbe fare la differenza in una partita equilibrata e combattuta.

Alla luce di questi fattori, il risultato più probabile appare una vittoria dell’Inter per 2-1, un punteggio che consentirebbe ai nerazzurri di ottenere un vantaggio importante in vista della gara di ritorno e avvicinarsi concretamente alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.