Betis Siviglia-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Dobbiamo segnare di più”.

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro il Betis Siviglia.

La Roma è pronta ad affrontare una sfida che potrebbe significare tanto nel cammino europeo dei giallorossi.

La sconfitta nel match d’andata, ha reso gli equilibri del girone d’Europa League della Roma ben più precari con gli spagnoli del Betis che si apprestano alla qualificazione da prima della classe.

Sarà proprio la Roma di Mourinho a fare il possibile per evitare una possibile egemonia del Betis e una conseguente riduzione delle percentuali di passaggio del turno dei giallorossi che dovranno, in Spagna, dare il meglio per ottenere punti.

Proprio Josè Mourinho, in conferenza stampa, ha parlato di più temi che potrebbero essere cruciali per il match contro i biancoverdi.

Il tecnico portoghese ha evidenziato il fatto che i giallorossi devono segnare di più, ma che questa carenza offensiva non riguarda solo Abraham ma tutto il reparto d’attacco che spesso non sfrutta le occasioni gol create.

Non è, dunque, da dover affibbiare la colpa ad un singolo giocatore, ma al gruppo.

Mourinho vuole una Roma più disciplinata e più consapevole del proprio gioco. La squadra deve muoversi all’unisono senza scomporsi o disunirsi come è capitato all’andata del match di Europa League.

Lo Special One ha parlato anche dell’infortunio di Paulo Dybala che deriva dall’eccessivo impiego dei giocatori in questo periodo che è dovuto, ovviamente, all’inedito Mondiale invernale in Qatar.

La cosa certa, è che contro il Betis giocherà chi sta bene e la Roma affronterà la competizione in modo tale da poter continuare l’Europa League.

Una eliminazione potrebbe giovare per la gestione del campionato, ma Mourinho non mette in preventivo una tale situazione.