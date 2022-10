Betis Siviglia-Roma 1-1, voti e pagelle: “Canales fondamentale, Camara sorpresa”

Le pagelle del Betis Siviglia

Bravo 6: Fa il suo, nonostante un possibile errore nel secondo tempo, la sua prestazione è assolutamente accettabile.

Aitor Rubiol 6: Inizia con grande voglia, ma ben presto abbassa la linea d’attacco a causa delle sortite offensive di Spinazzola.

Pezzella 6,5: L’ex Viola dimostra buon senso della posizione e grande cattiveria. Non sfigura affatto contro Abraham e Belotti e vince la maggior parte dei duelli.

Luiz Felipe 5,5: Sbavatura importante sul gol di Belotti dove è troppo irruento e sbaglia la scelta di tempo su Belotti. Peccato.

Miranda 5: Ha una possibilità importante dopo l’assistenza di Canales, ma la spreca. Una delle note meno liete degli spagnoli.

Akoukou 6: A centrocampo non sfigura e sembra un osso molto duro, specie dal punto di vista fisico. Disputa un match di grande equilibrio.

Guardado 6,5: Lasciamo stare l’età anagrafica: in campo è uno dei più intelligenti e geniali. Recupera una miriade di palloni ed è leader carismatico e tecnico della sua squadra.

Rodri 6,5: Già all’andata avevamo ammirato la sua tecnica. Nel match di ritorno contro la Roma, conferma queste grandi doti di dialogatore e rifinitore di azioni. E’ suo l’assist per l’1-0 degli spagnoli.

Canales 7: Fondamentale per il Betis e straordinariamente divertente nelle sue giocate. Dimostra una classe sopraffina e doti da giocatore superiore che vanno ben oltre il gol siglato. Geniale. (dall’81 Rodriguez sv).

Joaquin 6: Partita meno incisiva del solito ma gioca a buon ritmo finché il suo fisico regge. (dal 69′ Luiz Henrique sv).

Willian José 5: Anche al ritorno, non esprime le sue potenzialità. Sbaglia parecchio e viene inghiottito dalla fase difensiva giallorossa. (dal 70′ Borja Iglesias sv).

Manuel Pellegrini 6,5: Primo posto protetto e una qualificazione sempre più vicina. La Roma era l’avversaria più ostile, eppure il Betis torna a casa con 4 punti conquistati nel doppio confronto.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Incolpevole sul gol di Canales, perché Ibanez gliela sposta in maniera beffarda. Nessun’altro sussulto nel suo match.

Mancini 6: Qualche sbavatura c’è stata, ma la partita è comunque positiva.

Smalling 6,5: Ha fatto totalmente scomparire Willian Josè e si dimostra un fattore decisivo in un primo tempo dove bisogna dimostrare di avere fisico e grinta.

Ibanez 5,5: Meno preciso dei compagni di reparto e lo si vede anche dalla deviazione (sfortunata) che porta in vantaggio il Betis Siviglia.

Zalewski 6: Inizia con grande timidezza, poi si galvanizza e capisce di poter spingere come ha sempre fatto da quando è tornato a giocare da esterno. Il giovane giallorosso si dimostra affidabilissimo.

Cristante 5: Grandi difficoltà e visibile stanchezza. Può fare di meglio.

Pellegrini 5,5 – Deve raccordare fra centrocampo e attacco, lo fa pochino (dall’88’ El Shaarawy sv).

Matic 4,5: Chi lo ha visto? Nel primo tempo è totalmente avulso da ogni azione, poi entra Camara. (dal 46′ Camara 6,5: Una sorpresa. Ci mette tanta volontà e corsa. Non è sempre preciso, ma dimostra di esserci sia mentalmente che tecnicamente. Ha buon dinamismo e può festeggiare l’assist di Belotti ai tifosi giallorossi.

Spinazzola 6 – Mette in mezzo un gran pallone per Belotti sul gol annullato, sprinta abbastanza facendo arretrare Rubiol. (dal 71′ Vina sv).

Abraham 6: Inizio stentato e secondo tempo di buona caratura. Si prende l’arduo compito di ripiegare e aiutare in fase difensiva. Il passaggio per il gol di Belotti è di pregevolissima fattura.

Belotti 6,5: Finalmente arriva il gol. Anche per lui, il primo tempo non è brillantissimo, ma nel secondo la musica cambia e l’intesa con Abraham pian piano si affina. Nella seconda circostanza, invece, è aiutato dal Var. Poco servito ma ha il grande merito di pareggiare (dal 77′ Bove sv).

José Mourinho 6: Nel primo tempo la Roma subisce gol ed è fin troppo passiva, mentre nel secondo la musica migliora. Il pareggio è importantissimo per le possibilità di passaggio del turno.