Betis Siviglia-Roma 1-1, Mourinho: “Brutto primo tempo, bene nel secondo”

Il tecnico portoghese ha commentato il pareggio in Europa League contro il Betis Siviglia.

La Roma non riesce nell’impresa di strappare tre punti in casa del Betis Siviglia ma si “accontenta” di un pareggio che tiene ancora a galla le speranze qualificazione dei giallorossi.

Il gol di Belotti, ha infatti regalato la possibilità, ai capitolini, di potersi giocare il tutto per tutto nei match contro Ludogorets e Helsinki.

Una Roma dai due volti che viene giudicata con fare dolce/amaro anche dallo stesso Josè Mourinho che accetta il risultato ma avrebbe voluto qualcosa di più.

Lo Special One ha giudicato la partita come di grande pressione, quasi una sfida dei turni a eliminazione diretta e forse per la Roma era realmente così visto che, con una sconfitta, la situazione sarebbe stata tremendamente complicata.

La vera pressione è arrivata al 45 minuto quando il risultato recitava 1-0 per il Betis con una Roma che nel primo tempo non ha convinto appieno Mourinho.

La squadra non aveva approcciato alla partita nel modo in cui Mou sperava, ma è riuscita a ricompattarsi di testa, evitando errori e riuscendo a conquistare un buon pareggio.

Si è visto, dal primo minuto, il tandem d’attacco con Abraham e Belotti. Nel primo tempo la “doppia punta” non ha funzionato con Mou che ammette che nessuno dei due aveva fatto ciò che era stato richiesto.

Sia il duo offensivo, che tutta la squadra, nel secondo tempo ha cambiato spartito giocando un match importante e definito addirittura “fantastico” dal proprio mister.

La Roma è piaciuta tanto nel secondo tempo, dimostrando di aver imparato dagli errori dell’andata dove, nei secondi 45 minuti, ha subito la rimonta.

Una Roma con grande carattere e voglia di rivalsa, ottiene un punto e in attesa di gennaio, dove Mourinho è certo che la squadra sarà più forte, c’è una qualificazione da conquistare.