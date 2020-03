Betclic: scommesse sportive e casinò online. Recensione – opinioni

Se sei alla ricerca di una buona piattaforma per le scommesse online, allora non ignorare Betclic, il sito di scommesse e casinò online.

Betclic è presente nel settore da oltre 10 anni e fa capo al gruppo Betclic Everest Group. Analizzando la società, possiamo dire che si tratta di una leader mondiale nel gioco online.

In questa guida analizzeremo brevemente quelli che sono i punti di forza e le caratteristiche di questa piattaforma. Abbiamo deciso di farlo, in quanto si presta ad essere una buona soluzione per tutti quelli che come te sono amanti dello sport e del gioco online.

Nello specifico Betclic ti offre:

Poker;

slot machines;

bingo;

giochi da tavolo;

scommesse sportive;

sport a disposizione.

Il tutto con la possibilità di puntare su eventi sportivi virtuali.

Abbiamo recensito Betclic con un solo scopo, quello di fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno per orientarti tra i diversi casinò online italiani e scegliere quello che meglio si presta a te.

Lo abbiamo fatto anche analizzando i principali elementi che costituiscono l’offerta di questo gestore.

In questa guida tratteremo:

giochi online;

le modalità di pagamento;

bonus proposti;

assistenza clienti.

Punti di forza di Betclic

Betclic

Ottimi giochi casinò;

Piattaforma adatta a tutti;

Numero elevato di scommesse live;

Piattaforma con concessione AAMS;

Assistenza clienti veloce ed efficace tramite live chat;

Bonus di benvenuto adatto a tutti.

Informazioni sulla società

BetClic Limited Società gestore Indirizzo Level 3, Tagliaferro Business Centre, High Street c/w Gaiety Lane, Sliema SML1551, Malta Numero di registrazione 15202 Regolamentazione / licenza AAMS Contatti Telefono: 02 36 04 63 34 E-mail: assistenza@betclic.it Live Chat Legislazione e Giurisdizione ADM Sport 20 Scommesse Live Si App iOS, Android Quote 91% Metodi di pagamento Differenti Bonus di benvenuto Si

Vantaggi di Betclic

Ampio palinsesto di eventi;

Bonus sulla prima scommessa;

Promozioni giornaliere per tutti gli iscritti;

App di gioco mobile e Mobile Site;

Assistenza clienti di qualità;

Opzioni di pagamento sicure e certificate.

Betclic: Bonus di Benvenuto del 50% fino a 30 euro

Betclic bonus

Devi sapere anche che Betclic a differenza di molti altri casinò online, punta molto a qualità e affidabilità. Al fine di coniugare i due presupposti, ha richiesto concessione per operare in Italia. Questa è stata rilasciata rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nel 2006.

Da non dimenticare, poi, il bonus Betclic di benvenuto pari a 1000 euro per ogni deposito effettuato di minimo 10 euro. Questo viene offerto nel caso si opti per il poker.

Se si sceglie, invece, la sezione Bingo, il bonus da prendere in esame è di 10 euro per i primi 10 euro giocati.

Caratteristiche del bonus

Bonus Primo Deposito 50% fino a 30 euro Condizioni ritiro Bonus X 35 Validità del bonus 7 giorni Altre promozioni Sì

In merito al bonus Betclic di benvenuto ricordiamo che questo viene offerto solo per nuovi utenti ed è pari alla somma della prima ricarica. Esso potrà arrivare a max 1000 euro.

Vi è poi un ulteriore bonus: 25 giri gratis su Starburst.

In merito alle scommesse sportive, invece, il bonus è del 50%, fino a 30 euro, dell’importo della propria giocata, a prescindere dall’esito (vincente o perdente).

il bonus di benvenuto per il poker online, prevede 1000 euro.

Tutti i bonus sono soggetti a termini e condizioni.

Betclic è una truffa?

Certamente no!

Molti pensano alle scommesse come ad una truffa. A tal proposito ti possiamo dire che Betclic è una piattaforma sicura, trasparente e legale. Essa non applica commissioni nascoste o altri costi aggiuntivi.

Allo stesso tempo, analizzando la piattaforma abbiamo scoperto che Betclic spiega dettagliatamente e chiaramente i possibili meccanismi dei diversi giochi.

All’interno del sito web vi è una sezione nella quale sono disponibili diversi aspetti tecnici. Qui puoi trovare anche tutte le autorizzazioni e le concessioni che sono state rilasciate dal Ministero delle Finanze, senza le quali non sono possibili alcune operazioni sul territorio italiano.

In breve, Betclic non è una truffa!

Cosa offre Betclic?

Betclic ti offre differenti soluzioni di scommesse sportive e non solo. Ad esempio, se selezioni la categoria scommesse calcistiche è possibile puntare su:

principali campionati nazionali;

gare internazionali;

tornei amichevoli.

principali sport;

rugby;

pallavolo.

Oltre alla categoria sport, puoi anche selezionare per mezzo della piattaforma dal design unico e agile, una moltitudine di scommesse. Ad esempio puoi scegliere la categoria casinò. In questa categoria è possibile giocare a diversi giochi:

Roulette;

Blackjack;

Baccarat.

La piattaforma utilizza il software provider NetEnt, che ha ottenuto diversi premi internazionali a partire dal 1996, ovvero da quando è stato creato per la prima volta. Ancora oggi è uno dei migliori sistemi campo del gioco online.

Casinò Online

Questa sezione raggruppa un’ampia scelta di giochi online di casinò. Nello specifico parliamo di 109 giochi così suddivisi:

slot machine;

giochi a jackpot progressivo;

giochi da tavolo;

video poker.

Grazie al motore di ricerca interno puoi trovare facilmente il gioco adatto a te.

A questi primi se ne aggiungono altri, come:

roulette francese ed europea;

numerosi tipi di poker;

diverse tipologie di Blackjack.

Infine, devi sapere che per uno stesso tipo di gioco, esistono diverse versioni.

Scommesse Sportive

Ottima anche questa sezione, molto apprezzata da tutti coloro che amano lo sport ed in particolare il calcio. In questa sezione puoi scegliere tra:

campionati internazionali;

leghe europee;

campionati sudamericani.

Inoltre, analizzando la sezione, puoi trovare tutti gli sport come:

volleyball;

hockey;

basket;

baseball;

rugby, ecc.

In questa sezione è possibile scommettere utilizzando:

puntate multiple;

statistiche;

spiegazioni accurate.

Ottimo anche il servizio di scommesse live.

Poker

All’interno di Betclic non può certamente mancare la sezione dedicata al poker con tantissimi giochi di alta qualità. Qui puoi scegliere tra:

Tornei Sit&gol;

Cash Game;

guida online dei giochi per neofiti;

glossario;

software tutorial;

materiale didattico.

Bingo

Betclic propone tra i diversi giochi anche bingo. Qui puoi scegliere tra quattro tipologie di sale, così suddivise:

due con estrazioni ogni 7 minuti, senza interruzioni;

due con interruzioni notturne.

A queste se ne aggiunge una terza di categoria, il bingo tradizionale senza jackpot.

Betclic prelievo e deposito

Betclic: metodi di pagamento e prelievo offerti

Le opzioni di pagamento offerte da Betclic sono le seguenti:

Visa;

Mastercard;

Visa Electron;

Paypal;

Skrill;

Neteller;

Postepay;

Paysafecard;

Bonifico bancario.

A prescindere dal metodo utilizzato, non è richiesto un deposito minimo e non si è soggetti a commissioni. Tutti i versamenti possono essere effettuati in Euro.

Tutti i prelievi possono essere effettuati con le stesse modalità utilizzate per i depositi.

Come registrarsi su Betclic?

Al fine di aprire un account su Betclic devi seguire questi piccoli passaggi:

collegarti al sito di Betclic;

Cliccare sul “Registrati adesso”;

Compilare il form con i dati personali;

Accettare l’offerta di benvenuto;

Caricare il documento d’identità entro 30 giorni.

Betclic: Servizio Clienti

In merito all’assistenza clienti, Betclic ti offre ben quattro modi di contatto.

Telefono: 02 36 04 63 34

E-mail: assistenza@betclic.it

Live Chat

Forum / FAQ

App mobile Betclic

L’ap mobile offerta è una delle più moderne e sicure. Betclic non ha nulla da invidiare alle migliori applicazioni mobili disponibili in Italia. Essa si adatta a tutti i dispositivi mobili, tra cui:

Tablet;

Smartphone;

sistemi operativi Apple e Android.

Tramite app è possibile operare su:

scommesse singole;

sistemi e multiple;

possibilità di controllare l’andamento delle proprie scommesse live.

Betclic: opinioni e considerazioni finali

Possiamo dire certamente che Betclic è uno tra i migliori portali in assoluto. Offre sicurezza nel campo delle scommesse e dei giochi online. Soddisfa tutti i criteri previste dalle norme nazionali ed europee. Offre garanzie supplementari in termini di trasparenza.

La qualità delle quote è però discreta, se comparata con i principali bookmaker italiani. Allo stesso modo, però, la varietà degli eventi disponibili consente di ampliare la propria scelta e quindi specializzarsi su numerosi campionati e competizioni, che invece non sono offerte da altri concorrenti.

