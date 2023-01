Best, Goalkeeper, Coach e Puskas FIFA Awards 2022: tutti i candidati

Fifa Awards 2022, tra i candidati italiani in lizza per la vittoria finale figurano Carlo Ancelotti e Mario Balotelli.

La Fifa ha reso nota la lista dei pretendenti per il Best Awards 2022. Le categorie che saranno premiate saranno: Miglior giocatore maschile, Miglior giocatrice femminile, Miglior Allenatore maschile e femminile e Miglior portiere femminile. Infine, sarà dato spazio alla premiazione del Puskas Award, il riconoscimento per il più bel gol dell’anno.

Tra gli italiani presenti fra le nomination emesse dalla Fifa figurano Carlo Ancelotti, uno dei primi candidati per la vittoria del premio come Miglior Allenatore dopo la conquista della Champions League con il Real Madrid. Mario Balotelli, invece, è presente nella lista di candidati per il Puskas Award dopo il gol con la maglia dell’Adana dello scorso maggio.

Ecco l’elenco completo dei candidati nominati per ogni categoria:

Miglior Giocatore dell’anno

Julian Alvarez

Jude Bellingham

Karim Benzema

Kevin De Bruyne

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Robert Lewandowski

Sadio Mané

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Luka Modric

Neymar

Mohamed Salah

Vinicius Jr.

Miglior Portiere dell’anno

Alisson Becker

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

Emiliano Martinez

Miglior Allenatore dell’anno

Carlo Ancelotti

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Walid Regragui

Lionel Scaloni

Miglior Giocatrice femminile dell’anno

Aitana Bonmatì

Debinha

Jessie Fleming

Ada Hegerberg

Sam Kerr

Beth Mead

Vivianne Miedema

Alex Morgan

Lena Oberdorf

Alexandra Popp

Alexia Putellas

Wendie Renard

Keira Walsh

Leah Williamson

Miglior Portiere femminile dell’anno

Ann-Katrin Berger

Mary Earps

Christiane Endler

Merle Frohms

Alyssa Naeher

Sandra Panos Garcia-Villamil

Miglior Allenatore femminile dell’anno

Sonia Bompastor

Emma Hayes

Bev Priestman

Pia Sundhage

Martina Voss-Tecklenburg

Sarina Wiegman

Fifa Puskas Award

Mario Balotelli

Amandine Henry

Theo Hernandez

Alou Kuol

Kylian Mbappé

Francisco Gonzalez Metilli

Marcin Oleksy

Salma Paralluelo

Dimitri Payet

Richarlison Alessia Russo