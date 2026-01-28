Benfica – Real Madrid LIVE Diretta Tv e Streaming Champions League

Dove vedere Benfica – Real Madrid in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Champions League, Mercoledì 28 Gennaio ore 21:00.

José Mourinho si prepara a una sfida dal peso specifico enorme alla guida del Benfica, atteso da un confronto decisivo contro il suo passato rappresentato dal Real Madrid.

Il match, in programma mercoledì allo Estádio da Luz, è valido per l’ottava giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League e potrebbe rivelarsi determinante per il futuro europeo di entrambe le squadre.

I portoghesi occupano attualmente il 29° posto nella classifica a 36 squadre e si trovano a due punti dall’ultima posizione utile per la qualificazione, un margine che rende la vittoria praticamente obbligata.

Situazione diversa ma tutt’altro che tranquilla per il Real Madrid, terzo in graduatoria ma ancora lontano dalla matematica certezza di chiudere tra le prime otto, con appena due punti di vantaggio sulla 15ª posizione occupata dalla Juventus.

Una distanza minima che mantiene alta la tensione e accende ulteriormente una sfida dal forte valore simbolico e competitivo.

Formazioni Ufficiali di Benfica – Real Madrid:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Jose Mourinho.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Raul Asencio, Huijsen, Carreras; Arda Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius. Allenatore: Alvaro Arbeloa.

ARBITRO: Massa (Italia).

Dove vedere Benfica – Real Madrid in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Benfica – Real Madrid

Data: Mercoledì 28 Gennaio 2026

Mercoledì 28 Gennaio 2026 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra il Benfica di Josè Mourinho ed il Real Madrid mercoledì 28 Gennaio 2026 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Benfica – Real Madrid in Diretta Streaming suSky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva il Benfica:

L’avventura del Benfica nella fase a girone unico è iniziata nel peggiore dei modi, con quattro sconfitte consecutive nelle prime quattro giornate che hanno immediatamente compromesso il cammino europeo. Le vittorie per 2 a 0 contro Ajax e Napoli avevano però riacceso, seppur momentaneamente, le speranze di rientrare nella corsa ai playoff.

L’entusiasmo è durato poco. Nell’ultimo turno, infatti, le Aquile sono state sconfitte 2 a 0 in trasferta dalla Juventus, un risultato che ha nuovamente messo in discussione l’obiettivo di chiudere tra le prime 24 della classifica generale.

La qualificazione non è più interamente nelle mani del Benfica, ma le possibilità matematiche restano aperte. I portoghesi possono ancora conquistare uno degli ultimi sei posti disponibili per i playoff, a patto di ottenere risultati favorevoli dagli altri campi e di firmare un’impresa contro il Real Madrid, vincitore di 15 Champions League.

La storia, però, offre spunti incoraggianti. Il Benfica ha sollevato il trofeo due volte, una delle quali proprio battendo il Real Madrid nella finale del 1961-62, e può vantare anche un roboante 5 a 1 nell’unico precedente disputato all’Estádio da Luz. Nel bilancio complessivo degli scontri diretti, le Aquile hanno ottenuto due vittorie in tre partite, con una sola sconfitta.

La sfida di mercoledì arriva inoltre in un momento positivo sul fronte interno. Il Benfica ha conquistato la quarta vittoria casalinga consecutiva grazie al netto 4 a 0 rifilato all’Estrela Amadora nell’ultimo turno di campionato, risultato che lo mantiene al terzo posto in Primeira Liga, a dieci punti dalla vetta.

Un successo arrivato al momento giusto per la squadra di Mourinho, reduce da un periodo complicato caratterizzato da tre sconfitte nelle quattro gare precedenti, che avevano portato all’eliminazione sia dalla Taça da Liga sia dalla Taça de Portugal. In questo contesto, il percorso europeo rappresenta una possibile via di riscatto e una boccata d’ossigeno fondamentale per l’intera stagione.

Come arriva il Real Madrid:

Anche il Real Madrid ha vissuto settimane particolarmente turbolente. Il periodo negativo si è aperto con la sconfitta nella finale di Supercoppa contro il Barcellona, risultato che ha portato all’esonero di Xabi Alonso. A seguire, l’esordio in panchina di Álvaro Arbeloa non ha prodotto gli effetti sperati, con l’eliminazione dalla Copa del Rey per mano dell’Albacete, formazione di seconda divisione.

La reazione dei Blancos non si è però fatta attendere. Da quel momento il Real Madrid ha infilato tre vittorie consecutive tra tutte le competizioni, compreso il successo per 2 a 0 sul campo del Villarreal nell’ultimo turno di campionato. Protagonista assoluto Kylian Mbappé, autore di una doppietta che ha permesso ai madrileni di portarsi a un solo punto dalla vetta della La Liga.

L’attaccante francese era andato a segno due volte anche quattro giorni prima, nel netto 6 a 1 inflitto al Monaco in UEFA Champions League, arrivando così a quota 11 reti nella competizione. Un bottino che gli ha permesso di eguagliare il record stabilito da Cristiano Ronaldo nella stagione 2015 2016 per il maggior numero di gol segnati in una singola fase a gironi o fase campionato.

Con cinque vittorie ottenute nelle sette partite disputate finora in Champions League e solo due sconfitte, il Real Madrid è ora a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi di finale. La fiducia è alta anche alla luce dei precedenti, visto che i Blancos hanno vinto otto degli ultimi dieci confronti europei contro squadre portoghesi, compresi quattro successi consecutivi in trasferta.

Pronostico Benfica – Real Madrid:

Nonostante il prestigioso passato del Benfica in questa competizione e alcuni precedenti storici favorevoli, il rendimento recente contro le squadre spagnole racconta una realtà diversa. I portoghesi hanno infatti vinto soltanto tre delle ultime 25 partite UEFA disputate contro club della Liga, a fronte di ben 14 sconfitte, un dato che pesa nell’analisi complessiva del match.

Il Real Madrid, dal canto suo, ha mostrato solidità nel percorso europeo stagionale, con le uniche sconfitte arrivate contro avversari di livello assoluto come Manchester City e Liverpool. Un contesto ben diverso rispetto a quello del Benfica, che appare inferiore per qualità complessiva e profondità della rosa rispetto alle big europee capaci di mettere realmente in difficoltà i Blancos.

Alla luce di questi elementi, è lecito attendersi una gara combattuta ma con il Real Madrid in grado di trovare le giocate decisive per imporsi di misura all’Estádio da Luz e avvicinarsi in modo concreto alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League.

