Benfica-Inter 3-3, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 3-3 il match tra Benfica e Inter valido per la quinta giornata del “gruppo D” di Champions League. Grande rimonta dei nerazzurri, che grazie alle reti di Arnautovic, Frattesi e Sanchez sono riusciti a mettersi alle spalle un primo tempo terminato 3-0 per gli avversari (tripletta dell’ex Joao Mario).

Carattere: “La squadra ha avuto una grandissima reazione dopo un primo tempo non all’altezza. In Champions League non esistono partite semplici, il Benfica è una grande squadra e il nostro approccio non è stato neanche sufficiente”.

Intervallo: “Al termine del primo tempo ho parlato con i ragazzi, ho detto loro che c’era bisogno di fare di più. Coprire meglio il campo e avere un approccio migliore alla ripresa sono state le basi, poi, per la rimonta. Peccato per il palo di Barella, sarebbe stata la ciliegina sulla torta”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Turnover: “Sono soddisfatto di quanto fatto, ovviamente a partire dal secondo tempo. Della prima parte siamo tutti responsabili, io in primis. Ho comunque grande fiducia in questi ragazzi, so di poter puntare sull’intera rosa”.

Nessuna rivoluzione: “Al termine del primo tempo sarebbe stato legittimo aspettarsi 4-5 cambi, ma non l’ho ritenuta la situazione giusta. Punire uno o due calciatori sarebbe stato un errore visto che l’intera squadra era sottotono. Ai ragazzi ho chiesto approccio differente e un goal per riaprirla. Nel calcio tutto è possibile”.

Napoli: “Affronteremo la squadra che con merito è campione d’Italia. Come noi hanno avuto una trasferta insidiosa. Avranno un rientro fisico difficoltoso, proprio come il nostro, ma di sicuro sarà una bella gara”.