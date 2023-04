Benfica-Inter 0-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 0-2 per l’Inter il match contro il Benfica valido per l’andata dei quarti di Champions League. Per i nerazzurri a segno Barella e Lukaku.

Sulla partita: “I ragazzi hanno fatto una grandissima gara. Contro una squadra forte, in uno stadio caldo, nulla però è ancora fatto. Tra 7 giorni sappiamo di dover affrontare un avversario forte”.

Atteggiamento diverso: “Ero molto fiducioso che le cose sarebbero andate bene. L’Inter in queste ultime gare ha giocato a calcio, per davvero”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Rivincite personali: “Le critiche bisogna saperle ascoltarle, capire da chi provengono, prenderle e metterle da parte”.

Calendario: “Ora la testa va sul campionato, lì abbiamo un po’ di terreno da recuperare. Quello che però voglio evidenziare è che oggi abbiamo giocato la quarta partite in dieci giorni e tre trasferte in sei. In Italia siamo gli unici ridotti così”.