Benevento-Sampdoria Diretta TV-Streaming e probabili formazioni

Al Vigorito si sfideranno domenica all’ora di pranzo sanniti e doriani, alla ricerca di risollevarsi dopo i rispettivi ko, subiti nel weekend appena trascorso, per mano di Inter e Juventus.

Sarà un lunch match all’insegna del riscatto quello che aspetta Benevento e Sampdoria. Le due squadre sono pronte a sfidarsi per conquistare tre punti fondamentali per mantenere a distanza la zona salvezza.

I ragazzi di Inzaghi sono usciti con le ossa rotta dalla trasferta di Milano contro l’Inter, con un 4-0 che non ha cancellato una prestazione comunque coraggiosa.

Di contro, i blucerchiati sono apparsi appannati contro una Juventus certamente superiore, e soprattutto poco incisivi in attacco.

Dove vedere Benevento-Sampdoria in Diretta TV e Streaming:

La partita tra Benevento e Sampdoria, valida per la 21ma giornata di serie A, che si giocherà domenica alle ore 12.30, sarà visibile tramite l’app Dazn.

Le ultime sulle formazioni di Benevento-Sampdoria:

Inzaghi è orientato a puntare su un 3-5-2 con una mediana robusta e Lapadula confermato in attacco al fianco di Caprari. Per il resto in porta ci sarà Montipò, con Caldirola, Glik e Barba in difesa. A centrocampo, invece, Depaoli e Improta saranno gli esterni, con il trio Viola–Ionita–Hetemaj in mezzo.

Claudio Ranieri, invece, riproporrà il suo classico 4-4-2, con Audero confermato a difendere i pali; Bereszynski e Augello che fungeranno da terzini, mentre al centro ci sarà la coppia Yoshida–Colley. In mezzo al campo agirà il duo Ekdal–Silva, con Candreva e Thorsby sulle fasce. In attacco Keita Balde affiancherà Fabio Quagliarella.

Le probabili formazioni di Benevento-Sampdoria:

Benevento(3-5-2): Montipò, Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari, Lapadula.

Sampdoria(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Keita Balde, Quagliarella.

