Benevento-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Fonseca: “Voglio la stessa grinta di Braga. Zaniolo? Rientri con calma”.

Il tecnico della Roma prepara la sfida di campionato contro il Benevento, nonostante la grave emergenza numerica in difesa.

L’emergenza in difesa non sembra spaventare più di tanto Paulo Fonseca che, in conferenza stampa, ha chiesto ai suoi ragazzi di replicare, per grinta e intensità, l’atteggiamento ammirato contro lo Sporting Braga in Europa League.

Il Benevento è una squadra che pressa molto è che gioca un buon calcio ed è per questo che sarà fondamentale non dare alcun punto di riferimento agli avversari e aggredirli fin dal primo minuto.

Fonseca non ha voluto svelare le sue idee in merito all’assetto difensivo della squadra, rimandando a domani il verdetto sulla scelta della solita difesa a 3, con Spinazzola che potrebbe scalare da terzo, o una difesa a 4 sacrificando gli esterni ad un lavoro più difensivo, però ha fatto sapere di essere ottimista riguardo le condizioni dei suoi difensori infortunati.

Kumbulla dovrebbe rientrare a breve, mentre Cristante sta lavorando per essere disponibile nella gara di ritorno di Europa League; anche Smalling non dovrebbe essere assente a lungo, mentre per Ibanez si aspettano indicazioni.

Sembra essere deciso, invece, il destino del portiere e dell’attaccante titolare con Pau Lopez e Borja Mayoral sicuri di partire dal primo minuto. Fonseca ha ribadito come non esista una gerarchia e di come le scelte si basano su chi sta bene e Pau Lopez, attualmente, da più fiducia al portoghese.

Lo spagnolo, invece, relega Dzeko in panchina, ma la scelta è semplicemente dettata dal fatto che il bosniaco ha già giocato titolare in coppa.

C’è tempo anche per parlare di Nicolò Zaniolo che scalpita per tornare in forma ottimale. Il mister giallorosso, però, fa sapere che il rientro del campioncino italiano sarà graduale e si eviteranno qualsiasi rischio di possibili ricadute. Il consiglio per il ragazzo, infatti, è quello di lavorare con la stessa grinta di sempre, ma anche con calma e serenità.

