Benevento-Milan 0-2, Voti, pagelle e analisi, Vittoria di carattere.

Il Milan nonostante l’espulsione di Tonali riesce a battere il Benevento. Vantaggio rossonero di Kessie su rigore e raddoppio di Leao. Nel mezzo l’espulsione di Tonali e il rigore del Benevento sbagliato da Caprari.

Top 3 Milan:

Kjaer 8 Decisamente il migliore in campo. E’ tornato dopo l’infortunio e la sua presenza si fa sentire. Gioca una partita splendida. Di testa le prende veramente tutte.

Donnarumma 7 Grande partita per il portiere rossonero, non sbaglia nessun intervento. Deve rinnovare al più presto.

Kessie 7 Anche lui un rientro prezioso per Stefano Pioli, la sua fisicità e la sua progressione sono elementi preziosi per il Milan.

Flop 3 Milan:

Tonali 2 Decisamente il peggiore in campo, non solo perde molti palloni, ma si fa espellere per un fallo brutto e non giustificabile.

Krunic 4,5 Entra male in partita, migliora man mano, ma nel frattempo e lui ha causare il rigore in favore del Benevento. Per sua fortuna la squadra giallorossa lo spreca.

Calhanoglu 5 Non la sua migliore partita, si segnala solamente per un pallo clamoroso.

Benevento-Milan 0-2

Top 3 Benevento:

Schiattarella 7 Migliore in campo per la squadra di Filippo Inzaghi. Giocatore dominante, la sua presenza in mezzo al campo si vede e si sente.

Insigne 6,5 Gioca una grande partita, gli manca solo la gioia del gol. Ispira molto bene la sua squadra con giocate dall’alta scuola.

Lapadula 6,5 In area di rigore fa sentire la sua presenza e solo un grandissimo Donnarumma gli nega la gioia del gol.

Flop 3 Benevento:

Tuia 4 Peggiore in campo per il Benevento. A causa della sua ingenuità viene fischiato il rigore del Milan con cui i rossoneri sbloccano la partita.

Montipò 4,5 Gravissimo l’errore sull’uscita di Leao che costa lo 0-2 in favore del Milan.

Caprari 5 Il Benevento gioca benissimo, ma lui non è ispirato, inoltre sbaglia il rigore che poteva riaprire la partita.

Vittoria di carattere per il Milan, ma applausi a questo Benevento che gioca una grandissima partita. Entrambe le squadre sono accomunate da grinta, carattere e dalla voglia di non arrendersi mai.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS