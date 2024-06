Belgio-Slovacchia 0-1, 1° giornata Gruppo E:la rete di Schranz dopo pochi minuti decide la sfida!

Un match che ha visto il Belgio partire forte, la Slovacchia al primo affondo passa. La nazionale di Tedesco prova a più riprese a pareggiare, ma subisce anche azioni di contropiede. Alla fine il risultato non si sblocca, clamorosa vittoria della Slovacchia all’esordio!

La sintesi di Belgio-Slovacchia 0-1 :

Match che vede i DIavoli rossi partire forte. Subito al terzo minuto con Doku che avanza, entra in area dalla destra, la mette al centro per De Bruyne, il quale libera Lukaku davanti al portiere. L’ ex nerazzurro, però, si fa bloccare il tentativo dall’estremo difensore avversario.

VANTAGGIO DELLA SLOVACCHIA! Errore difensivo di Doku, regala la sfera a Kucka, il cui tiro viene respinto da Casteels sulla ribattuta arriva a Schranz che infila in porta!

A metà della prima frazione, Dúbravka pressato da De Bruyne, sbaglia il rinvio, serve Trussard appena fuori dall’area di rigore. Il classe 1994, però, effettua una conclusione parecchio alta sopra la traversa!

Poco dopo la mezz’ora è di nuovo la Slovacchia a farsi vedere con una conclusione di Boženík, facile preda del numero uno belga.

E’ scoccato il trentaseiesimo minuto e Onana colpisce di testa. La conclusione, però, termina tra le braccia del portiere slovacco.

A cinque minuti dal termine, una ripartenza della formazione slovacca, con Kucka che mette in mezzo un gran pallone per Haraslín, il quale chiama all’intervento un grande Casteels!

Primo tempo che si chiude con una grande occasione per i diavoli rossi! Lancio di Carrasco per Lukaku, il quale a tu per tu con il portiere avversario prova a saltarlo, ma si allunga il pallone sul fondo.

Nella ripresa prima conclusione della Slovacchia. Haraslín si accentra dalla destra e lascia partire una conclusione a giro dal limite, con sfera troppo larga che termina sul fondo. Quindi Vavro, cinque minuti dopo, ci prova da lontano ma la sua conclusione termina sul fondo, non lontano dai pali difesi dal portiere belga.

Tre minuti più tardi Lukaku è pericoloso con una tiro di destro sul primo palo, con Dúbravka che devia il tentativo!

Dopo una rete annullata all’ex attaccante dell’Inter, quest’ultimo effettua una sponda per Trossard, il quale calcia facendosi respingere la conclusione dal portiere avversario. Quindi un salvataggio sulla linea di Hancko, su conclusione dal limite di Bakayoko!.

Kucka tenta una conclusione dal limite, quando siamo vicini all’ottantesimo minuto, ma scivola al momento di concludere e il tiro finisce sul fondo.

Superato l’ottantesimo minuto, ancora la nazionale di Tedesco in avanti, con Onana che stacca di testa dal limite dell’area, ma la sua conclusione termina sul fondo.

All’ottantaseiesimo minuto di gioco, Openda pesca Lukaku, il quale da dentro l’area di rigore calcia preciso, mandando la sfera nell’angolo alla sinistra del portiere! Ma l’arbitro, dopo la revisione del VAR, annulla la rete per un fallo di mano ad inizio azione!

In pieno recupero ci prova De Bruyne con una conclusione rasoterra sul secondo palo. Dúbravka, però, è attento e riesce a respingere la conclusione, con l’aiuto di una deviazione di Hancko!

Il Tabellino di Belgio-Slovacchia 0-1

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Carrasco (84′ st Lukébakio); Mangala (58′ st Bakayoko), Onana; Doku (84′ at Ikoma-Loïs Openda), De Bruyne, Trossard (74′ st Tielemans); Lukaku. Allenatore: Domenico Tedesco

SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda )4′ st Adam Obert); Schranz (81′ st Dávid Ďuriš), Boženík (70′ st David Strelec), Haraslín (70′ st Tomáš Suslov). Allenatore: Francesco Calzona

Marcatori: 7′ pt Schranz (SV),

Arbitro: Umut Meler (Turchia)

Ammoniti: Mangala (B), Schranz (SV), Tielemans (B), Lukébakio (B)

