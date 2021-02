Bayern Monaco, scelta la nazionale: l’inglese Musiala preferisce la Germania

La stellina del Bayern Monaco, Jamal Musiala, 18 anni domani, è il giovane del momento. A segno in Champions League contro la Lazio, l’inglese ha scelto con quale nazionale giocare.

Un giovane talento sta per spiccare il volo. Stiamo parlando di Jamal Musiala, 18 anni domani, in rampa di lancio dopo il gol in Champions League contro la Lazio di due giorni fa.

Musiala ha fatto il suo esordio in Bundesliga il 20 giugno 2020 contro il Friburgo. Il numero 42 dei bavaresi in questa stagione, invece, ha collezionato sin qui 16 presenze (2 da titolare) e realizzato 3 gol in Bundesliga, 4 presenze (2 da titolare) e 1 gol in Champions League e 2 presenze da titolare in DFB Pokal.

La stellina del Bayern Monaco Jamal Musiala. — Profilo Twitter Jamal Musiala

Di piede destro, 183 cm di altezza, Musiala è un centrocampista con spiccate doti offensive. Nella gara contro la Lazio di Champions è stato impiegato da trequartista nei 3 dietro a Lewandowski, impreziosendo la sua positiva prestazione con il secondo dei 4 goal con cui i bavaresi hanno travolto i biancocelesti di Inzaghi.

Il talentino inglese sta molto facendo parlare di sè ultimamente, tanto che i due commissari tecnici di Germania e Inghilterra, Low e Southgate, hanno battagliato per avere Musiala nella propria nazionale. Una contesa durata a lungo ma che sembra aver avuto la fatidica svolta.

Il corteggiamento del ct tedesco ha convinto il giovane, dopo aver incontrato anche la madre. Al The Athletic Musiala ha riferito: “Non è stata una decisione facile, ma la mia sensazione mi dice che è giusto giocare per la Germania, il paese nel quale sono nato”.

Tutto sembra dunque propendere per la nazionale tedesca. L’annuncio ufficiale della Germania è atteso a breve.

