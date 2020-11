Bayern Monaco: Lewandowski premiato con il Pallone d’Oro LEGO

Per il rendimento e le prestazioni offerte nella scorsa stagione, lo avrebbe meritato davvero il Pallone d’Oro…quello vero.

Causa emergenza pandemica, come già sappiamo, France Football ha deciso di non premiare il miglior giocatore della stagione con il più importante e prestigioso trofeo individuale.

Ma il centravanti polacco del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, che avrebbe meritato ampiamente tale riconoscimento, può consolarsi comunque con il Pallone d’Oro LEGO, un regalo da parte del noto rapper polacco Kuba Grabowski, nome d’arte Quebonafide, con cui ha voluto omaggiare l’attaccante (peraltro realizzato come sembra dall’artista stesso).

Lewandowski, che ha accettato ben volentieri il pensiero del rapper, ha voluto ringraziarlo con uno scatto postato su Instagram che lo ritrae insieme a Quebonafide e con il trofeo costruito con i mattoncini LEGO in bella mostra.

Un ennesimo attestato di stima e riconoscenza per la sua stagione, la migliore in assoluto, conclusasi con la conquista del Triplete con il Bayern Monaco (Bundesliga, DFB Pokal e Champions League), più la Supercoppa Europea contro il Siviglia e la Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund.

Ha vinto tutto quello che si poteva vincere Lewandowski, trascinando i suoi compagni da vero leader e formidabile centravanti a suon di gol. Una caterva di gol, un pallottoliere inarrestabile che non si è inceppato mai.

E’ riuscito a diventare capocannoniere con il suo Bayern Monaco in tutte le competizioni vinte. Nella Bundesliga 2019-2020 capocannoniere con 34 reti in 31 partite, precedendo Timo Werner del Lipsia con 28 reti e Sancho del Dortmund con 17 reti.

In Champions League si è incoronato re dei gol con 15 centri (secondo Haaland con 10, terzo Gnabry con 9). E anche nella DFB Pokal, la coppa nazionale tedesca, ha trionfato nella classifica marcatori con 6 reti realizzate.

In totale 55 reti in stagione, trofei e apprezzamenti da parte di tutti. Ora anche il Pallone d’Oro costruito…con i LEGO. Un regalo simpatico e pieno di affetto e stima per un autentico fuoriclasse.

