Bayern Monaco-Borussia Dortmund Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 06-03-2021

Il terzo “Der Klassiker” della stagione ha molteplici significati: i ragazzi di Flick vogliono dimostrare di avere ancora fame, la squadra di Terzic vuole crescere e rialzarsi in una stagione difficile.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund Bundesliga, 06/03/2021 h.18.30

Per la terza volta in questa stagione, le due squadre più rappresentative del calcio tedesco si affrontano in un match dove, per la prima volta in questi ultimi anni, l’esito non influirà nella corsa al titolo dei gialloneri, purtroppo attardati in classifica.

Eppure, in match come questi, i livelli si azzerano sempre e l’onore di ambire alla vittoria del “Klassiker” del calcio tedesco, la fa da padrona rispetto ai calcoli matematici riguardanti gli obiettivi stagionali.

Quest’anno, la Bundesliga sembra essere una corsa a due tra i bavaresi e il Red Bull Lipsia. Nonostante i problemi iniziali, la squadra di Hans Dieter Flick ha ritrovato la forma più ottimale e sembra ancora avere fame di successi.

Il “sextuple” dello scorso anno poteva portare sintomi di appagamento tra le fila dei bavaresi, eppure, anche quest’anno, si affacciano al “Klassiker” nuovamente da primi in classifica.

Il Borussia Dortmund arriva alla sfida con qualche problematica di troppo, che dopo l’esonero di Lucien Favre sembrano potersi attenuare, ma con una squadra piena di giovani talenti pronti ad esplodere.

I 13 punti che dividono le due formazioni sono molti di più di quello che è il vero valore della rosa giallonera: Haaland è la solita macchina da gol, Sancho è un esterno di classe e grande talento, Bellingham, Morey e tanti altri sono giocatori giovani e con tanta voglia di sorprendere, ma, soprattutto, la squadra di Dortmund sta lavorando per garantirsi un futuro di grande valore.

Nonostante ciò, il Bayern Monaco di Flick è ancora una squadra troppo difficile da affrontare e da raggiungere per le altre 17 squadre della Bundesliga ed è trascinata dal grande ex Robert Lewandowski che, nonostante il suo grande amore e rispetto per il BVB, ha già punito i suoi prossimi avversari per 19 volte.

Dove vedere Bayern Monaco-Borussia Dortmund Diretta Tv e Streaming

Sarà possibile vedere il match tra il Bayern Monaco di Hans Dieter Flick e il Borussia Dortmund di Edin Terzic, con il calcio d’inizio programmato per le ore 18:30 di sabato 6 marzo 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il “Der Klassiker” sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto del calcio internazionale e della Bundesliga come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV

Le ultime sulla formazione Bayern Monaco-Borussia Dortmund

I bavaresi si presentano al match orfani di Gnabry, ma con un ritrovato Thomas Muller.

In attacco, comanderà l’ex Lewandowski che sarà assistito da Sanè e Coman. Pochi dubbi per quanto riguarda le retrovie: Sule, Boateng, Alaba e Davies sono sicuri di un posto da titolare.

I gialloneri si presentano con un 4-3-3 ricco di talento. Emre Can sarà utilizzato come difensore centrale accanto all’ex Hummels mentre a centrocampo cambia leggermente la formazione di Dortmund inserendo Bellingham, Delaney e Dahoud.

Probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Lewandowski.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Bürki; Morey, Can, Hummels, Schulz; Dahoud, Delaney, Bellingham; Reus, Haaland, Sancho.

Precedenti e statistiche di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Robert Lewandowski ha colpito ben 19 volte il Borussia.

Il polacco è una macchina da gol inarrestabile: sono 28 i gol attualmente messi a referto (il secondo è Andrè Silva con 19).

Il Bayern è anche la squadra che possiede i migliori assistman del campionato, anche gli unici ad essere arrivati a doppia cifra, ovvero Muller (11) e Kimmich (10).

128 i precedenti: 33 pareggi, 33 vittorie del BVB e ben 62 le affermazioni del Bayern

