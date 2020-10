Basket Nba: Los Angeles Lakers vincono il 17° Titolo della loro storia

I Los angeles Lakers hanno sconfitto Miami Heats 106-93 in Gara 6 e conquistano il 17° Titolo NBA della storia.

LeBron James a 35 anni diventa il primo giocatore NBA a riuscire a vincere 4 titoli con 3 squadre diverse.

LeBron James che insieme ad Antony Davis ha trascinato i Los Angeles Lakers alla vittoria di questo storico titolo NBA 2020 è anche il primo giocatore nella storia dell’NBA a vincere il titolo di Miglior giocatore con 3 maglie diverse.

LeBron James sempre più da record eguaglia il primato di Michael Jordan e Bill Russell come gli unici a vincere il titolo di mvp in quattro finali NBA e nella stagione regolare.

La celebrazione dell’assegnazione del titolo NBA ai Los Angeles Lakers è avvenuta come se fosse una stagiona normale.

A presiedere la premiazione è stato il Commissioner Adam Silver che ha ricordato Kobe Bryant e ribadito l’impegno civile nel segno di Black Live Matter.

Il Finale di stagione NBA che si è giocato nella bolla di Disney è stato perfetto senza nessun caso di Covid a conferma che l’NBA è la lega sportiva più organizzata ed efficiente al mondo.

22 squadre e 1300 persone tutte chiuse a Disney sono riuscite a portare a termine una stagione sospesa per Covid a primavera senza nessuna partita rinviata.

In campo si è giocato un Basket reale e spettacolare con pubblico e coreografie virtuali che hanno regalato spettacolo.

Forse tutto questo potrà servire da esempio per gli altri sport o forse anche no…

