Baschirotto saluta il Lecce: accordo con Cremonese pronto all’ufficialità, futuro incerto per Krstovic

Baschirotto-Cremonese, ci siamo: visite mediche imminenti. Il Lecce lo saluta, Krstovic punta una big

La Cremonese accelera sul mercato e si prepara a chiudere per Federico Baschirotto, ormai ai saluti con il Lecce. Il difensore, simbolo delle ultime stagioni giallorosse, ha ricevuto il via libera dal club per lasciare il ritiro di Bressanone nella giornata di martedì 29 luglio e recarsi a Cremona, dove sosterrà le visite mediche di rito. L’operazione dovrebbe chiudersi attorno ai 3 milioni di euro, con Davide Nicola pronto ad accogliere un rinforzo di esperienza e sostanza per il reparto difensivo.

L’addio di Baschirotto al Lecce: numeri e significato

Baschirotto, classe 1996, lascia Lecce dopo 116 presenze ufficiali e 5 reti, avendo sempre messo in campo grinta, solidità e spirito di sacrificio. Protagonista indiscusso nelle ultime tre salvezze consecutive, era sceso in campo anche nell’ultima amichevole contro lo Spezia, dove ha giocato uno spezzone che sarà l’ultima apparizione con la maglia giallorossa.

La Cremonese si muove anche per Zerbin

Parallelamente, la Cremonese è vicinissima a chiudere per Alessio Zerbin del Napoli. Il centrocampista, dopo lo stallo nella trattativa col Pisa, si sta ora dirigendo verso il ritiro grigiorosso: la trattativa è ai dettagli e il suo arrivo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

Cosa aspettarsi da Baschirotto al Fantacalcio

Al Fantacalcio, Baschirotto è un profilo da tenere d’occhio: nella scorsa stagione è stato sempre titolare, con 38 presenze su 38, 2 gol all’attivo e solo 3 ammonizioni. La sua media voto è stata leggermente sotto la sufficienza, ma può offrire bonus da palle inattive e garantire continuità in termini di minutaggio. A Cremona sarà uno dei leader della retroguardia, e potrebbe anche migliorare in termini di rendimento individuale.

Krstovic sogna il grande salto: Milan e Juventus osservano

Intanto, a Lecce si parla anche del futuro di Nikola Krstovic, protagonista dell’ultima stagione con 11 gol e 5 assist in Serie A. L’attaccante montenegrino, classe 2000, ha già rifiutato il Leeds United e punta a trasferirsi in una big italiana o europea. Secondo quanto riportato da TMW, è stato proposto all’Atalanta, ma la Dea ha altre priorità. Juventus e Milan restano alla finestra, pronte a inserirsi in caso di apertura a una formula sostenibile o nell’ambito di un domino tra attaccanti.

Le parole di Sticchi Damiani su Krstovic

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha confermato l’apertura alla cessione:

“Nikola è stato un grande protagonista, ha dato tanto e noi gli siamo riconoscenti. Se dovesse arrivare l’opportunità giusta, non lo ostacoleremo. Ma il club dovrà essere gratificato. Se poi resterà, dovrà essere felice come se fosse andato al Real Madrid.”

Il futuro di Krstovic è tutto da scrivere, ma le ambizioni del calciatore e la disponibilità del Lecce potrebbero aprire a uno scenario di mercato di alto livello.

Nikola Krstovic, il gioiello del Lecce che punta in alto

Nikola Krstovic, nato il 5 aprile 2000 a Golubovci, in Montenegro, è oggi uno degli attaccanti più interessanti del panorama di Serie A tra quelli fuori dal circuito delle big. Con una struttura fisica imponente (184 cm x 82 kg), unita a una grande determinazione agonistica, ha saputo imporsi come punta di riferimento nel Lecce sin dal suo arrivo, nell’estate 2023, dal DAC Dunajská Streda.

I numeri della stagione 2024/2025

Nell’ultima stagione di Serie A, Krstovic ha disputato 35 presenze, con un bottino di 11 gol e 5 assist, confermandosi il miglior marcatore della squadra salentina. Ha mostrato una grande continuità realizzativa, segnando sia contro piccole che contro squadre di alto livello, e mettendo in luce:

un’ottima attitudine nel proteggere palla spalle alla porta

grande presenza fisica in area, soprattutto su palle alte

capacità di legare il gioco e servire i compagni negli ultimi 20 metri

Nonostante un modulo spesso difensivo da parte del Lecce, ha saputo ritagliarsi spazi e diventare decisivo, soprattutto nei momenti chiave della stagione.

Mercato: Leeds sfumato, ora Juventus e Milan osservano

Durante la sessione estiva 2025, Krstovic è stato a un passo dal trasferirsi al Leeds United, club inglese che ha spinto forte per lui, offrendo circa 13 milioni di euro. Tuttavia, l’operazione si è arenata per volontà dello stesso calciatore, che ambisce a un club di prima fascia per giocare le coppe europee e confrontarsi con i migliori palcoscenici.

Attualmente, Juventus e Milan lo stanno monitorando. La Juve lo vede come alternativa low-cost in caso di cessione di Kean o Milik, mentre il Milan potrebbe valutarlo come seconda punta o jolly offensivo, anche in ottica turnover europeo. Entrambe però non hanno ancora formalizzato un’offerta ufficiale, in attesa di movimenti nel parco attaccanti.

Valutazione e clausole

Attualmente il Lecce valuta Krstovic attorno ai 15-18 milioni di euro, una cifra alla portata dei top club italiani, soprattutto se inserita in un’operazione strutturata su prestito con obbligo o in caso di cessione di un big.

Non risulta la presenza di una clausola rescissoria, e il contratto è valido fino al 30 giugno 2027, con opzione per un ulteriore anno.

Nazionale e prospettive future

Krstovic è anche un pilastro della nazionale montenegrina, con cui ha già segnato diversi gol in Nations League e qualificazioni. Il suo obiettivo dichiarato è giocare in Champions League e diventare il centravanti titolare del Montenegro per il prossimo ciclo.

Con l’età dalla sua parte, una struttura atletica solida e margini tecnici in evoluzione, Krstovic rappresenta un profilo ideale per chi cerca una punta giovane, già rodata, ma con ancora margini di crescita. Il suo destino, ora, sembra davvero segnato da un grande salto.