Barrack interessato all’acquisto della Roma

Il magnate americano Tom Barrack sarebbe interessato all’acquisto della AS Roma. I Friedkin, infatti, sarebbero a caccia di nuovi investitori per il club giallorosso.

L’ultima indiscrezione del mondo giallorosso riguarderebbe un interessamento da parte del nuovo magnate americato Tom Barrack per l’acquisizione della Roma. Una notizia che trova le sue fondamenta nelle grandi spese economiche che l’attuale proprietà americana dei Friedkin ha dovuto sostenere dall’acquisizione del club avvenuta due anni fa. Sono, infatti, 817 milioni quelli spesi fin qui dalla famiglia americana, 199 dei quali sono serviti per l’acquisizione del club, 25,9 per l’opa, circa 500 per la gestione e, infine, 92 milioni per il bond. A tutto questo vanno aggiunte le infinite difficoltà per avviare il progetto stadio a Pietralta.

Tom Barrack è considerato il più grande investitore dalla storia immobiliare, essendo attualmente proprietario di moltissimi hotel di lusso collocati in costa Smeralda. Inoltre, non è un volto nuovo nel mondo del calcio, infatti, il magnate americano è già stato presidente del PSG prima della vendita del club al Qatar Investment Authority di Al Khelaifi e, dato anche il fatto che è proprietaio dello stadio Giapponese Fukuoka Dome, che può contare su una campienza di 50.000, potrebbe essere il profilo ideale sul quale i Friedkin probabilmente punteranno per lanciare definitivamente la costruzione del nuovo stadio.

Barrack, visti gli ottimi rapporti con i Friedkin, potrebbe diventare un socio di minoranza del club acquisendo parte delle quote della Roma. Quel che è certo è che i Friedkin, dato l’ultimo bilancio in rosso di ben 219,3 milioni di euro, sono alla ricerca di investitori che possano attenuare le perdite giallorosse, vedremo se nelle prossime settimane ci saranno degli sviluppi concreti in questa direzione.