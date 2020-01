Barcellona, Suarez out 6 settimane: salta il Napoli

L’attaccante uruguayano del Barcellona dovrà operarsi al menisco del ginocchio destro e rischia seriamente di saltare la sfida di Champions League contro il Napoli.

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Non bastava la sconfitta nella semifinale in Supercoppa di Spagna subita contro l’Atletico Madrid a mettere in allarme il tecnico blaugrana Valverde.

E di oggi, infatti, la tegola che ha colpito Luis Suarez. L’attaccante, infortunatosi al menisco del ginocchio destro durante la gara contro i Colchoneros.

Stando a quel che riferisce il sito internet dei catalani, l’urugayano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre l’entità dell’infortunio.

La conseguenza di tutto ciò è presto detta, e non è una questione secondaria. La sua presenza nel doppio confronto degli ottavi di Champions League contro il Napoli è a forte rischio.

E’ una vicenda, questa, che rischia di complicare ulteriormente la situazione, specie per quanto riguarda Ernesto Valverde che, al netto della presenza di sostituiti all’altezza e di una rosa di altissimo livello, vede il suo futuro sempre più lontano da Barcellona.

A dimostrarlo sono le indiscrezioni degli ultimi giorni, che segnalerebbero un tentativo della dirigenza blaugrana per riportare in Catalogna Xavi Hernandez, attualmente sulla panchina dell’Al Sadd.

Tutte le ipotesi, allo stato delle cose, sono da tenere in considerazione, visto il futuro incerto e traballante di Valverde.

