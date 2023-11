Barcellona, stagione finita per Gavi: infortunio shock di 9 mesi

Infortunio shock in casa Barcellona, Gavi sarà costretto a stare lontano dai campi di gioco dai 7 ai 9 mesi.

Stop di 9 mesi per Gavi – Fonte Immagine (El Correro de Andalucia) Stadio Sport.

Le sensazioni, dopo l’uscita dal campo da parte del centrocampista spagnolo durante l’incontro Spagna–Georgia valido per le qualificazioni europee, non avevano lasciato intuire nulla di positivo. Gavi si era fin da subito disperato per la grande mole di dolore avvertita subito dopo l’infortunio e a confermare la gravità dell’infortunio sono stati gli stessi esami strumentali effettuati nella mattinata odierna.

Questi ultimi hanno evidenziato uno scenario peggiore di quanto ci si aspettasse, infatti, dal comunicato stesso, reso noto dal Barcellona attraverso i propri canali ufficiali, si può evincere che il calciatore ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, oltre alla quale si va ad aggiungere anche la lesione al menisco laterale.

Stagione praticamente finita per il centrocampista classe 2004, che sarà sottoposto nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico, prima di intraprendere poi nei successivi mesi un percorso di riabilitazione. Un infortunio dunque, di un’entità brutale che costringerà di fatto il giocatore a star fuori per un lasso di tempo oscillate dai 7 ai 9 mesi. La stagione 2023/2024 di Gavi si concluderà, quindi, con uno score di 15 presenze tra campionato e Champions League, con 2 gol e 1 assist all’attivo.