Barcellona-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 17-2-2022

Dove vedere Barcellona-Napoli, andata spareggi Europa League 2021-2022 giovedì 17 febbraio 2022 ore 18.45. La partita Barcellona-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su DAZN, Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Terzo in classifica in Serie A con 53 punti, alle spalle di Milan ed Inter e reduce dal pareggio, per 1-1, di sabato pomeriggio contro i nerazzurri, il Napoli di Luciano Spalletti va a fare visita, in occasione della gara d’andata degli spareggi di Europa League, al rinnovato Barcellona di Xavi che, quarto in graduatoria nella Liga, a meno 15 dalla prima posizione del Real Madrid, giunge all’appuntamento coi partenopei dal pareggio all’ultimo respiro nel derby contro l’Espanyol di Vicente Moreno.

Barcellona-Napoli, andata spareggi Europa League 17-2-2022.

Blaugrana ed azzurri tornano ad affrontarsi a distanza di quasi due anni dall’ultima volta; era infatti l’8 agosto 2020 quando gli uomini, al tempo allenati da Quique Setién, sconfissero 3-1 quelli guidati da Gennaro Gattuso nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato, quello, che in virtù dell’1-1 del San Paolo del 25 febbraio precedente, permise ai catalani di accedere ai quarti di finale dove poi sarebbero stati annientati dal Bayern Monaco di Hans Flick.

I favori del pronostico della gara in programma al Camp Nou giovedì alle 18.45 pendono ovviamente a favore degli spagnoli che, rinforzatisi durante il mercato invernale con gli arrivi di Ferran Torres, Traoré ed Aubameyang, puntano all’Europa League per salvare una stagione che, a febbraio, li vede già fuori da corsa al titolo di campione di Spagna e Coppa del Re.

Come vedere Barcellona-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Barcellona-Napoli

Competizione: Europa League

Data: giovedì 17 febbraio 2022

Orario: 18.45

Canali Tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 e 482 del Digitale Terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, Now Tv

Barcellona-Napoli sarà visibile, a partire dalle 18.45 di giovedì 17 febbraio 2022, in diretta tv e streaming su Sky Sport e DAZN. In tv, il match tra blaugrana ed azzurri sarà visibile sia su Sky Sport che su DAZN, visto che entrambe le piattaforme detengono i diritti di trasmissione di tutte le partite dell’UEFA Europa League 2021-2022.

Per quanto riguarda DAZN, l’incontro tra gli uomini di Xavi e quelli di Luciano Spalletti sarà visibile scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate. Per quanto riguarda Sky, invece, la partita del Camp Nou sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 e 482 del Digitale Terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Altro metodo per assistere alla sfida tra catalani e partenopei è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, Barcellona-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet su Now Tv, tramite collegamento al sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando le app di DAZN e Sky Go.

Si potrà guardare Barcellona-Napoli in Diretta Streaming attivando un abbonamento su DAZN.

Dove ascoltare la radiocronaca di Barcellona-Napoli

La radiocronaca di Barcellona-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Barcellona-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Xavi dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ter Stegen in porta. Davanti a lui, Dest, Pique, Araujo e Jordi Alba. Centrocampo a tre con De Jong, Busquets e Pedri. In attacco, il tridente formato da Gavi, Aubameyang e Torres.

Spalletti dovrebbe invece affidarsi al suo solito 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, il duo composto da Anguissa e Fabian Ruiz. Sulla trequarti, Politano, Zielinski ed Insigne. Davanti, l’unica punta, Osimhen.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Pique, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang, Torres.

Allenatore: Xavi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Barcellona e Napoli sono complessivamente due con un bilancio che parla di una vittoria dei blaugrana ed un pareggio. Eccoli nel dettaglio:

Napoli-Barcellona 1-1 (25-2-2020 – andata ottavi di finale Champions League 2019-2020)

Barcellona-Napoli 3-1 (8-8-2020 – ritorno ottavi di finale Champions League 2019-2020)

