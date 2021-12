Barcellona-Napoli: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e diretta Streaming

Barcellona-Napoli: calendario, orario, diretta tv e streaming dei playoff di Europa League. Tutto ciò che c’è da sapere sulla partita.

Barcellona-Napoli: l’urna di Nyon ha assegnato alla squadra di Spalletti uno degli avversari più ostici in vista degli spareggi di Europa League. Il Barcellona, sebben ridimensionato e non più temibile come qualche anno fa, resta una squadra ricca di blasone e storia. Una squadra che annovera tra le sue file giocatori di rango come Ter Stegen e Jordi Alba, oltre a una sfilza di giovani molto interessanti che si sono già distinti sul panorama internazionale (primo fra tutti, Pedri).

Questo Barcellona, passato dalle mani di Ronald Koeman a quelle di Xavi, può sicuramente essere un avversario alla portata degli “azzurri”. Settimo nella Liga spagnola e squadra in fase di ricostruzione.

Questo Barcellona-Napoli, oltre a mettere in palio un posto negli ottavi di EL, rievoca un intreccio di storia tutto argentino: Maradona e Messi, due dei giocatori più forti della storia, hanno segnato i successi di questi due club. “El Pibe”, prima di diventare l’oro di Napoli, visse due anni sofferti in Catalogna. Sarà lui, scomparso nel novembre dello scorso anno per un edema polmonare, a vegliare sulla doppia sfida che si giocherà tra il 17 e il 24 febbraio prossimi.

Calendario, date e orari Barcellona-Napoli e Napoli-Barcellona

Le gare del playoff di Europa League tra Napoli e Barcellona verranno disputate il 17 e il 24 febbraio. Gara d’andata in Spagna, con inizio alle ore 21:00, con il Napoli che arriverà dal big match contro l’Inter. Il ritorno, una settimana dopo, con inizio alle 18:45, sarà intervallato dalla trasferta di Cagliari.

Come vedere Barcellona-Napoli e Napoli-Barcellona in diretta tv e streaming live

Partita: Barcellona-Napoli

Competizione: Europa League

Data: 17 febbraio 2022

Orario: 18:45

Tv: Sky

Streaming: Dazn e Now Tv

La partita Barcellona-Napoli, andata del playoff di Europa League, si disputerà al Camp Nou il prossimo 17 febbraio. La gara verrà offerta in streaming su Dazn e Now Tv, l’app collegata a Sky che offrirà la copertura televisiva dell’evento.

Partita: Napoli-Barcelloa

Competizione: Europa League

Data: 24 febbraio 2022

Orario: 21:00

Tv: Sky

Streaming: Dazn e Now Tv

Il ritorno si giocherà alle 21:00, esattamente una settimana dopo, e godrà della stessa copertura, streaming e televisiva. Dunque, la partita sarà visibile in streaming su Now Tv e attraverso la piattaforma Dazn, in televisione la stessa verrà trasmessa da Sky.

Probabile formazione Barcellona

Che tipo di Barcellona si troverà ad affrontare il Napoli di Spalletti? La squadra di Xavi esce ampiamente ridimensionata dalla gestione Bartomeu, che ha indebitato il club costringendolo a vendere i suoi pezzi migliori. Doloroso anche l’addio di Aguero, fermato da un’aritmia cardiaca che ne ha di fatto interrotto la carriera agonistica.

Al posto dell’argentino, potrebbe essere ingaggiato Ferràn Torres, che sta vivendo una prima parte di stagione travagliata al Manchester City.

Oggi la squadra catalana si sta ricostruendo: sono rimasti alcuni veterani, come Alba, Busquets, Pique o Ter Stegen, ma le speranze sono rivolte a una generazione di nuove leve che sta già facendo molto bene: Pedri, Mingueza, Puig, Gavi.

A loro si aggiunge il talento cristallino di Frankie De Jong, così come l’esplosività di un giocatore quale Dembelè, ex Borussia. Il talento a questa squadra non manca, anche se, lo ripetiamo, non è più il Barcellona di un tempo.

Era dalla stagione 2000-2001, infatti, che i “Blaugrana” non fallivano la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Per ricostruire, Laporta ha affidato la squadra all’ex bandiera del club Xavi, ma in questi casi, si sa, un periodo di rodaggio è d’obbligo.

Probabile formazione Barcellona VS Napoli

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Alba; Pedri, Busquets, De Jong; Fati, Depay, Dembélé. Allenatore: Xavi



Migliori Bookmakers AAMS