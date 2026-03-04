Balotelli bloccato in Italia: niente ritorno a Dubai, si allena con il Chievo Verona

Fonte immagine: Facebook - I love calcio

L’ex attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli è costretto a rivedere temporaneamente i suoi piani professionali. Il 35enne, infatti, non può al momento tornare a Dubai per raggiungere il suo club, l’Al-Ittifaq, ed è rimasto in Italia dove ha iniziato ad allenarsi con il Chievo Verona.

Balotelli era rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Genoa e aveva deciso di proseguire la sua carriera in Medio Oriente, firmando con l’Al-Ittifaq lo scorso 13 gennaio.

L’esperienza, però, è iniziata tra diverse difficoltà. L’attaccante ha denunciato di aver subito insulti razzisti durante una partita amichevole, che al momento rappresenta una delle poche occasioni in cui è riuscito a scendere in campo, dato che il campionato negli Emirati è attualmente in pausa.

Impossibile rientrare a Dubai

Balotelli si trovava in Italia la scorsa settimana per visitare il fratello Enock, e non era quindi a Dubai quando la situazione nel Medio Oriente ha iniziato a complicarsi.

A causa delle tensioni nella regione, i voli verso Dubai sono stati temporaneamente sospesi per motivi di sicurezza, impedendo al giocatore di rientrare nel Paese e di riaggregarsi alla squadra.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, questa mattina Balotelli si è presentato al centro sportivo del Chievo Verona per allenarsi con la squadra.

La scelta non è casuale: il club veronese, fallito negli anni scorsi e ripartito dalle categorie dilettantistiche, è infatti di proprietà dello stesso patron dell’Al-Ittifaq.

Allenamenti con il Chievo per restare in forma

Balotelli si sta allenando con la squadra per mantenere la condizione fisica mentre attende di poter tornare a Dubai.

Nel gruppo del Chievo figurano anche alcuni volti noti del calcio italiano, come l’ex esterno della Juventus Douglas Costa e l’ex attaccante del Milan Alberto Paloschi.

L’attaccante potrebbe anche prendere parte a un’amichevole prevista per sabato, ma non può disputare partite ufficiali in Serie D con il Chievo senza un trasferimento formale.

Per il momento, dunque, il ritorno di Balotelli a Dubai resta incerto, con il giocatore che continua ad allenarsi in Italia in attesa che la situazione dei voli torni alla normalità.