Australian Open risultati 30-01-2020: Djokovic batte ancora Federer, ottava finale a Melbourne

Novak Djokovic vince 7-6 6-4 6-3 la sua ottava semifinale, su otto giocate, in Australia. Non può nulla uno stoico Federer, assillato da problemi fisici. Ora il serbo attende il vincente di Thiem-Zverev.

Nella notte australiana va in scena, sulla Rod Laver Arena, la cinquantesima sfida tra i due mostri sacri degli ultimi quindici anni di tennis. Le incognite prima del match riguardavano le condizioni fisiche di Roger Federer, logorato dalle lunghe battaglie nei turni precedenti in cui aveva subito anche un leggero infortunio all’inguine. Djokovic aveva fatto fin qui percorso netto, perdendo un solo set, al primo turno contro Struff, ed era dato come naturale favorito alla vigilia.

Nel primo set però, fa quasi tutto Federer. Lo svizzero sembra in buona forma fisica, palesa solo qualche difficoltà negli spostamenti verso destra, ma nel complesso si muove come solo lui può fare, a trentotto anni di età. Djokovic sembra spiazzato, perde immediatamente il servizio, nel suo primo turno di battuta, Federer, più centrato, colpisce subito vincenti col dritto ed è rapido nei movimenti a rete. Lo svizzero non approfitta però del primo sbandamento serbo e si fa subito recuperare il break. Ma Djokovic non è ancora in partita, perde ancora la battuta e manda Federer 4-1. Il sesto game si rivelerà poi decisivo perché Roger ha 3 palle per andare avanti 5-1, ma inizia a commettere troppi errori. Il venti volte campione Slam si fa rimontare, viene brekkato sul 5-4 e servizio e il set arriva al tie-break. Federer vede i fantasmi dei tre tie-break della finale di Wimbledon, tutti persi e decisivi per la sua sconfitta, mentre il serbo è perfetto, sale di livello e lo vince 7-1. Prima del secondo set Federer chiede un MTO, intervento del medico che lo aiuta a sciogliere maggiormente i muscoli. Al rientro in campo dei giocatori, il primo a servire è Djokovic, che si trova ora in una situazione psicologica perfetta, ha giocato un primo set non perfetto, peggio dell’avversario, ma lo ha vinto, e ora può fare corsa di testa anche nel secondo. E così accade, Djokovic sale di tono al servizio e non da mai possibilità a Federer di brekkare. Roger prova a metterlo in difficoltà cambiando più volte la sua posizione di risposta, venendo spesso anche un metro dentro al campo, soprattutto sulle seconde dell’avversario, ma non basta. Lo svizzero concede qualcosa in più nei suoi turni di battuta, che riesce però a difendere fino al 5-4 per il serbo. Nel decimo game Djokovic colpisce benissimo un passante in corsa di rovescio e Federer a rete non può nulla, sul set point che ne segue, un magnifico tocco svizzero non basta, Nole ci arriva in spaccata e va avanti due set a zero.

Il terzo parziale si apre ancora con Djokovic primo a servire, e lo fa bene facendo filare via i primi game velocemente e senza alcun problema. Anche Roger torna ingiocabile al sevizio, a questo punto è già in doppia cifra ace, condizione solitamente normale dopo due set per lui, ma non in questo torneo, in cui lo svizzero aveva faticato parecchio con le velocità al servizio, complici i problemi fisici, non aveva quasi mai tenuto velocità superiori ai 200 km/h. L’equilibrio si spezza in maniera definitiva nel sesto game, Djokovic bacia le righe e con un dritto spettacolare in cross va avanti 4-2. Roger non molla e nel game successivo attacca, vincente da fondo e vincente a rete, 0-30, ma Nole risale, cancellando l’ultima chance di Federer di rientrare in partita. Djokovic serve per il match sul 5-3, e per raggiungere l’ottava finale a Melbourne, le altre sette tutte quante vinte. Con due ace va avanti di due quindici, poi due grandi vincenti di Federer rimettono il game in discussione. Servizio e dritto Djokovic, match point, Roger sbaglia col rovescio e Nole vince la partita.

Esito della partita che è stato in bilico solo nel primo set, in cui Federer ha sprecato per due volte il vantaggio di un break, ma una volta perso il tie-break, Roger è pian piano uscito dalla partita, mentre Djokovic si è rilassato e ha potuto chiudere senza troppi problemi. Novak partirà da naturale favorito anche in finale, che giocherà domenica contro il vincitore della sfida Thiem-Zverev, ma dovrà alzare il suo livello se vorrà portarsi a casa il diciassettesimo titolo dello Slam della sua incredibile carriera.

