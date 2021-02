Australian Open, i risultati di oggi 19-02-2021: Medvedev in finale contro Djokovic

Il pronostico è stato rispettato: Daniil Medvedev è il secondo finalista dell’Australian Open 2021. Al tennista russo sono bastati tre set (6-4, 6-2, 7-5) per avere la meglio sul greco Tsitsipas, che pure solo due giorni fa aveva battuto in rimonta un certo Rafael Nadal.

Medvedev non ha fatto altro che prolungare la sua striscia, già sorprendente, di vittorie consecutive, giunta ormai a quota 20. Un risultato meritato per il russo, che ha dominato per la quasi totalità del match, cedendo una sola volta il suo turno in battuta, e vincendo ben l’88% dei punti con la prima di servizio.

Medvedev raggiunge così la seconda finale in carriera per ciò che riguarda gli slam (dopo US Open nel 2019), e si aggiunge alla lista dei tre russi capaci di conquistare l’atto finale sul cemento australiano. I suoi illustri predecessori furono Kafelnikov (1999 e 2000) e Safin (2002, 2004 e 2005). Vincere domenica gli permetterebbe, inoltre, di occupare la posizione numero 2 del ranking e spodestare i “big 3” Djokovic, Federer e Nadal che, insieme a Murray, hanno monopolizzato il podio sin dal luglio del 2005. Battere il serbo, insomma, vale molto più di uno slam. Serve a fare la storia.

