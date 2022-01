Australian Open, Djokovic perde il ricorso: non parteciperà al torneo

Australian Open, Djokovic perde il ricorso davanti alla Corte Federale. Sarà espulso con effetto immediato e non potrà partecipare al torneo. Al suo posto, ripescato Damiano Caruso.

Ha perso il primo match dell’anno Novak Djokovic: l’estenuante partita contro il Governo australiano, che si è consumata nelle aule giudiziarie, lo vede uscire sconfitto, dopo che la sentenza emessa ieri dalla Corte Federale ha rigettato il ricorso presentato dai legali del serbo contro il provvedimento di espulsione notificatogli dal ministro dell’immigrazione Alex Hawke.

Djokovic sarà dunque costretto a lasciare l’Australia, e non potrà prendere parte agli Australian Open, il primo slam della stagione che entrerà domani nella sua fase principale, dopo esserselo aggiudicato nelle ultime tre edizioni. Il serbo partirà alle 22:30 locali, 12:30 italiane, con un volo per Dubai. E, da lì, tornerà a casa.

Novak Djokovic, of Serbia, reacts after losing a point to Daniil Medvedev, of Russia, during the men’s singles final of the US Open tennis championships, Sunday, Sept. 12, 2021, in New York. (AP Photo/Seth Wenig)

Nole si è detto “Amareggiato e deluso” per la decisione della Corte Federale. “Ma collaborerò con le autorità competenti in merito alla mia presenza nel Paese. Mi sento a disagio sul fatto che l’attenzione delle ultime settimane sia stata su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo. Vorrei augurare ai giocatori, ai funzionari del torneo, allo staff, ai volontari e ai fan tutto il meglio per il torneo. Infine, vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra, i tifosi e i miei compagni serbi per il vostro continuo supporto. Siete stati tutti una grande fonte di forza per me. Ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e riprendermi”.

Soddisfazione per ciò che concerne la controparte. Il Governo australiano, per bocca del Premier Scott Morrison, ha accolto “Favorevolmente la decisione di mantenere forti i nostri confini e proteggere gli australiani. Questa decisione è stata presa per motivi di salute, sicurezza e buon ordine, in quanto ciò era nell’interesse pubblico. Gli australiani hanno fatto molti sacrifici durante questa pandemia e giustamente si aspettano che il risultato di quei sacrifici venga protetto“.

E, mentre l’ATP definisce l’assenza del campione una “Sconfitta per il tennis”, il suo posto viene preso da un italiano: è Salvatore Caruso, sconfitto al terzo turno di qualificazione dal giapponese Taro Daniel, e ripescato per riempire la casella lasciata vuota dal serbo: “Non ho seguito nel dettaglio la sua vicenda, ma posso dire che sono qui per giocare a tennis e posso considerarmi il “lucky loser” più famoso della storia”, ha dichiarato ironicamente a Sky.

Djokovic lascerà dunque l’Australia, ma in Serbia lo attendono tutti a braccia aperte. Il presidente Vucic afferma di avergli telefonato più volte in questi giorni piuttosto concitati: “Chi asserisce di aver rispettato dei principi di giustizia, dimostra di non avere principi. Hanno maltrattato un tennista per dieci giorni, per poi prendere una decisione che conoscevano da principio”.

