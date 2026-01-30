Australian Open, Djokovic batte Sinner e vola in Finale

E’ stata una semifinale intensa durata 5 set e oltre 4 ore quella tra Jannik Sinner e Novak Djokovic che ha visto il giocatore serbo prevalere al 5° set con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Colpo di scena agli Australian Open: Novak Djokovic resiste alla sfida di Jannik Sinner, vince in 5 set e vola verso un nuovo record Slam.

Novak Djokovic risponde alle critiche e dimostra ancora una volta la sua forza mentale battendo Jannik Sinner al termine di una maratona in cinque set agli Australian Open. Il campione serbo si è imposto con il punteggio di 3 6, 6 3, 4 6, 6 4, 6 4 in un match durato oltre la una e trenta di notte, ora locale di Melbourne.

La sfida era molto attesa perché metteva Djokovic di fronte a uno dei protagonisti della nuova generazione e a uno dei volti simbolo dell’attuale coppia dominante del tennis maschile. Sinner è partito forte, mostrando aggressività e ritmo da fondo campo, ma nel lungo periodo è emersa la superiore gestione dei momenti chiave da parte del serbo.

L’incontro è stato caratterizzato da scambi prolungati, variazioni tattiche continue e grande pressione nei turni di servizio. Djokovic ha saputo alzare il livello nei set finali, riducendo gli errori e aumentando la precisione nelle risposte, fattore decisivo per ribaltare l’inerzia del match.

Con questo successo, Djokovic conquista l’accesso al turno successivo e soprattutto la possibilità di giocarsi un traguardo storico: il 25° titolo del Grande Slam, risultato che rappresenterebbe un primato assoluto nel tennis maschile. La sua corsa a Melbourne continua con l’obiettivo di scrivere un’altra pagina di storia.

Finale Australian Open: sarà Djokovic contro Alcaraz dopo due maratone storiche

La finale degli Australian Open metterà di fronte Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, unico giocatore insieme a Jannik Sinner ad aver conquistato titoli Slam dopo la vittoria di Djokovic agli US Open 2023. Sarà uno scontro diretto tra generazioni e stili di gioco, nato dopo due semifinali lunghissime e ad altissima intensità.

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale degli Australian Open 2026, in una nuova Finale tra i due dopo la sfida olimpica di Parigi 2024.

Il serbo ha conquistato l’accesso all’ultimo match superando Jannik Sinner in una semifinale epica chiusa al quinto set, mentre lo spagnolo ha eliminato Alexander Zverev dopo oltre cinque ore di battaglia.

Djokovic continua così la corsa verso il 25° titolo Slam, che rappresenterebbe un record assoluto, e punta anche all’undicesimo trionfo a Melbourne. Il successo su Sinner è arrivato con il punteggio di 3 6, 6 3, 4 6, 6 4, 6 4, al termine di più di quattro ore di gioco, con il serbo capace di alzare il livello nei momenti decisivi e interrompere la serie negativa negli scontri diretti recenti contro l’azzurro.

Per Djokovic si tratta anche della prima finale Slam raggiunta dopo Wimbledon 2024, risultato che conferma la sua capacità di restare competitivo ai massimi livelli nonostante la pressione e la durata degli incontri.

Alcaraz ha raggiunto la sua prima finale agli Australian Open vincendo una semifinale fiume durata 5 ore e 27 minuti. La semifinale più lunga mai registrata a Melbourne. Un match deciso al quinto set, fatto di continui ribaltamenti e scambi prolungati, che ha confermato la tenuta fisica e mentale dello spagnolo nei momenti estremi.

Djokovic ha invece superato Sinner in cinque set dopo oltre quattro ore di gioco, interrompendo una serie negativa di cinque sconfitte consecutive contro l’italiano. Il dato più impressionante della sua prestazione è legato alla fase difensiva: ha annullato 16 delle 18 palle break concesse, percentuale che ha cambiato l’inerzia dell’incontro nei momenti più delicati.

Lo spagnolo aveva perso contro Djokovic nella finale olimpica di Parigi 2024, ma ha vinto il confronto più recente disputato a New York, torneo poi chiuso con il titolo agli US Open.

A fine partita Djokovic, visibilmente emozionato, ha sottolineato la qualità tecnica e fisica del confronto: ha spiegato che contro Sinner è necessario giocare al massimo per oltre quattro ore per avere possibilità di vittoria, lodando il livello del rivale e la sua capacità di spingere ogni avversario al limite. Ha anche scherzato sulla serie di sconfitte precedenti contro l’italiano, dicendo che aveva il suo numero di telefono e che per questo “ha dovuto cambiarlo” dopo questa vittoria.

Al termine della semifinale, chiusa in 4 ore e 9 minuti, Djokovic ha festeggiato alzando le braccia al cielo prima di lasciarsi cadere sul campo, tra stanchezza e liberazione, dopo l’ultimo rovescio di Sinner finito largo. A fine partita ha scherzato con il pubblico sottolineando il valore dello spettacolo offerto nelle due semifinali al quinto set, dicendo che avrebbe meritato una percentuale dell’incasso.

Per Sinner si tratta della prima sconfitta agli Australian Open dal 2023, dopo due edizioni vinte consecutivamente. Per Djokovic, invece, si apre la possibilità di conquistare il 25° titolo Slam, record assoluto, contro l’avversario più pericoloso della nuova generazione. La finale opporrà esperienza e gestione dei momenti chiave contro esplosività, ritmo e pressione costante da fondo campo.

