Calciomercato Inter: piacciono Augello e Bastoni

Augello Bastoni Inter. La squadra nerazzurra pensa già al prossimo calciomercato estivo. Nel mirino ci sono due obbiettivi che piacciono molto alla dirigenza interista. Si tratterebbero di Tommaso Augello della Sampdoria e di Simone Bastoni dello Spezia. Antonio Conte vorrebbe una squadra giovane che possa mettere le basi anche per il futuro.

L’Inter capolista si gode il suo primato in campionato. Il 3-0 contro il Genoa ha certificato il primo posto sopra il Milan che ha vinto contro la Roma all’Olimpico. Ad intoppare questo clima di festa, però, c’è tutto il caos societario legato a Suning. Il futuro proprietario dell’Inter continua ad essere ancora un rebus mentre i nerazzurri proseguono, senza distrazioni, il loro campionato.

Tutto questo potrebbe influire sul futuro calciomercato. L’Inter, però, non si ferma e Beppe Marotta ha già nel mirino due giocatori italiani che potrebbero fare la differenza in squadra. Il giocatore ideale per Antonio Conte deve essere sicuramente giovane visto che l’età media della squadra è già medio-alta. Per questo motivo che gli obbiettivi in questione del Biscione sono di grande prospettiva.

Augello Bastoni Inter, non c’è ancora nessuna trattativa

Il primo nome viene dalla Liguria e si tratterebbe di Tommaso Augello, terzino della Sampdoria. Classe 94, l’ex Spezia sta facendo bene con la squadra di Claudio Ranieri. L’Inter starebbe cercando un buon terzino visto che difficilmente Ashley Young rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri. Augello rientra nell’identikit che il tecnico chiede. Per adesso c’è solo interessamento ma in futuro si potrà intavolare la trattativa.

Sempre dalla stessa regione, un altro nome per le fasce è Simone Bastoni dello Spezia, omonimo di Alessandro che gioca proprio coi nerazzurri. Anche lui davvero giovanissimo, ha 24 anni. Spezzino di nascita, interesserebbe molto all’Inter. Bastoni può giocare a centrocampo anche se Vincenzo Italiano lo utilizza più come terzino sinistro.

Bastoni, quest’anno, ha trovato il suo primo gol nella sfida vinta per 2-0 contro il Milan giocando anche una discreta partita. L’Inter continua a sondare il terreno per questi due giocatori. Sampdoria e Spezia sono due botteghe care e non lascerebbero andare facilmente i propri pezzi da novanta. Per questo motivo che l’Inter dovrà riuscire ad accaparrarsi i due giocatori cercando prima di risolvere la questione societaria.

