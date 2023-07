Attento Milan: l’Arabia Saudita vuole anche Bennacer

Bennacer. Il Milan deve stare attento alle offerte provenienti dall’Arabia Saudita per Ismail Bennacer.

Il centrocampista algerino si è reso protagonista di un’ottima stagione, quella dello scudetto (2021/22), ma anche in quest’ultima ha dimostrato le sue indiscusse qualità. Un uomo affidabile, un ragionatore in campo, lucido nelle scelte, capace di sacrificarsi in fase di copertura.

Bennacer all’epoca in cui lo acquistò il Milan dall’Empoli, nel 2019

Pioli è dispiaciuto di doverne fare a meno per l’inizio della prossima stagione, tenuto conto che a gennaio 2024 ci sarà la Coppa d’Africa e la sua nazione, l’Algeria, molto probabilmente lo convocherà.

Il 16 maggio ha subito un’operazione al ginocchio e i tempi di recupero parlano di sei mesi. Quindi i rossoneri si sono premuniti andando a prendere sul mercato Loftus Cheek e Reijnders, oltre ad altri acquisti nei prossimi giorni.

Bennacer ha rinnovato con il Milan, mantenendo invariata la clausola di rescissione, pari a 50 milioni di euro. Il suo contratto con i rossoneri è stato esteso a giugno 2027 e la clausola è prevista solo per il mese di luglio.

Titolare inamovibile della formazione rossonera, è osservato da diverse parti del globo, tra cui l‘Arabia Saudita. Il giornalista Djellit, molto vicino agli ambienti della Saudi Pro League, ha parlato su Twitter di un interesse concreto per il giocatore, anche se al momento vere e proprie offerte non sono giunte.

Il rischio che possa anche lui emigrare è concreto, la possibilità che possa ricevere un’offerta piuttosto alta pure.