Atletico Madrid-Barcellona Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 21-11-2020

Atletico-Barcellona diretta streaming – Non solo il Clásico, c’è anche un’altra sfida che infiamma sicuramente la Spagna. Atlético Madrid-Barcellona è il piatto che viene servito nella decima giornata della Liga spagnola. Le due squadre stanno affrontando periodi diversi. Un Barcellona piuttosto “anomalo” quello di quest’anno visto che, attualmente, è all’ottavo posto seppur con una partita da recuperare. Oltre alla sconfitta con il Real Madrid, c’è anche il KO contro il Getafe che ha fatto perdere punti agli uomini di Koeman. Diverso invece l’andamento dell’Atlético che ha collezionato un filotto di risultati utili. L’unico neo è stata la sconfitta per 4-0 in Champions League contro il Bayern ma resta imbattuto in Liga.

Atletico-Barcellona diretta streaming, le ultime sulle formazioni di Atlético Madrid-Barcellona

Simeone sicuramente ricorrerà al modulo 3-4-1-2. In attacco ci saranno Joao Felix che sarà supportato da Marcos Llorente e Correa. Diego Costa sembra essere in recupero ma non partirà titolare. Anche il Cholo deve fare i conti con il Covid che ha colpito una pedina fondamentale come Luis Suarez. L’uruguaiano è risultato positivo durante gli impegni in nazionale e per questo motivo indisponibile.

Anche per Koeman i problemi non mancano. Nel suo 4-2-3-1 non potrà contare su Fati, Umtiti e Busquets. Messi presente nell’offensiva blaugrana insieme a Griezmann. Coutinho dovrebbe recuperare dall’infortunio mentre per Pjanic potrebbe esserci un posto da titolare. Centrali di difesa invece Piqué e Lenglet con Sergi Roberto e Jordi Alba sugli esterni.



Probabili formazioni Atlético Madrid- Barcellona

Atlético Madrid (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Gimenez; Trippier, Koke, Herrera, Saul; Joao Felix, Llorente; Correa.

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Dembélé, Griezmann, Pedri; Messi.

Come vedere Atlético Madrid-Barcellona diretta streaming

La partita sarà disponibile solamente in servizio streaming sulla piattaforma DAZN. Il match potrà essere visto attraverso l’app collegandosi ad uno smartphone o ad un tablet.



Precedenti e statistiche

I precedenti tra Atlético Madrid e Barcellona sono 235 (di cui 166 in Liga, 49 in Copa del Rey e 6 in Champions). I dati vanno a favore del Barcellona che ha totalizzato ben 106 vittorie a fronte delle 73 dell’Atlético. Solo 56 i pareggi. Sempre una valanga di gol da parte delle due squadre: 446 da parte del Barcellona e 343 dell’Atlético



L’ultimo precedente è stato il 30 giugno di quest’anno. In quell’occasione finì con un preggio, 2-2. La vittoria più recente dei Colchoneros risale al 2019 quando gli uomini del Cholo hanno sbancato il Camp Nou per 3-2 nella Supercoppa di Lega.

I catalani, invece, hanno vinto 1-0 l’ultimo incontro al Wanda Metropoliano nel 2019 con un gol di Lionel Messi.

