Video Gol Highlights Barcellona-Real Madrid 1-3: Sintesi 24-10-2020

Risultato, Video Go Highlights e Sintesi di Barcellona – Real Madrid 1-3, 7° giornata di Liga: il Real Madrid si agguidica il Clasico vincendo 3-1 al Camp Nou contro il Barcellona. Partita equlibrata e spettacolare, con il primo tempo che si chiude in parità con i gol di Valverde e Ansu Fati. Nella ripresa il vantaggio su rigore di Sergio Ramos, il Barça si spinge avanti alla ricerca del pari ma Modric al 90° chiude il match. 2° sconfitta di fila in campionato per gli uomini di Koeman. Real che sale in vetta alla classifica a quota 13 punti.

Al Camp Nou è andato in scena il Clasico numero 245, big match della 7° giornata di Liga: a vincere è il Real Madrid, che sbanca il campo ospite e batte 3-1 i rivali del Barcellona. Un match equlibrato e che nella prima frazione si chiude sull’1-1 grazie alle reti lampo di Velverde e Ansu Fati. Nella ripresa il maggior cinismo e minor frenesia del Real Madrid hanno la meglio, prima sul rigore realizzato da Ramos, poi sul sigillo finale di Modric al 90°.

Sintesi di Barcellona – Real Madrid 1-3

Il 245° Clasico parte subito fortissimo: al 5° minuto il Real Madrid va subito in vantaggio. Filtrante magico di Benzema per l’inserimento centrale di Valverde che coglie impreparata la difesa blaugrana, davanti a Neto l’uruguaiano non sbaglia e firma lo 0-1. Non passano più di 3 minuti e arriva la risposta dei padroni di casa. Lancio millimetrico di Messi a pescare sulla sinistra la corsa di Jordi Alba, il terzino mette in mezzo per Ansu Fati che anticipa Ramos e con un tap-in batte Courtois per l’1-1. Il match è frizzante ed equilibrato, con le due squadre che giocano a viso aperto senza timori. Minuto 15 ci prova Coutinho col destro, ma il tiro è parato facilmente da Courtois. Al 18° si fa vedere Messi col sinistro ma il tiro è debole. Minuto 23 da corner del Real Madrid, scatta una ripartenza per il Barcellona, Messi in area dribbla Ramos ma chiude troppo il destro e non sorprende l’estremo difensore dei Blancos. Sul ribaltamento di fronte, palla fantastica di Kroos che mette in porta a botta sicura Benzema, il 9 del Real però sbatte su Neto che compie un miracolo.

Nella ripresa il Barcellona si rende subito pericoloso al 51° con un destro di Ansu Fati che sibila il palo su assist di Messi. Minuto 54 ancora Barcellona pericoloso, bella azione offensiva con Fati che crossa per Coutinho che manda a lato di poco. Al 63° la partita svolta: trattenuta di Lenglet su Ramos in area, dopo consulto VAR viene concesso il rigore al Real. Dagli 11 metri va lo stesso Ramos che non sbaglia e firma l’1-2 dei Blancos. Prova subito a reagire il Barcellona, sfondamento a sinistra di Alba, la palla arriva a Coutinho da buona posizione ma il tiro è ribattuto. Al 80° Koeman prova il tutto per tutto inserendo assieme Griezmann, Dembelé e Trincao ma si espone al contropiede del Real con una formazione troppo offensiva. Minuto 86 cross dalla destra di Vazquez, Neto è miracoloso per due volte su Kroos, sul proseguo dell’azione Ramos ha la palla del match ball sul sinistro ma ancora Neto strepitoso. Minuto 90, dopo una palla sciupata da Dembelé, ripartenza Real: dopo un batti e ribatti in area, la palla finisce sul destro di Modric, che non ha difficoltà a battere Neto e sigliare l’1-3 finale.

Video Gol Highlights di Barcellona – Real Madrid 1-3

Il tabellino di Barcellona – Real Madrid: 1-3

BARCELLONA – REAL MADRID 1-3

BARCELLONA (4-3-3): NETO, DEST, PIQUE, LENGLET, JORDI ALBA (87° BRAITHWAITE), BUSQUETS (81° DEMBELE), DE JONG, PEDRI (81° TRINCAO), COUTINHO, ANSU FATI (81° GRIEZMANN), MESSI

A DISP: ARAUJO, ALENA, GRIEZMANN, PJANIC, BRAITHWAITE, DEMBELE, PUIG, TRINCAO, SERGI ROBERTO, FIRPO, SOTTORES, URENA. ALL.: RONALD KOEMAN

REAL MADRID (4-3-3): COURTOIS, MENDY, RAMOS, VARANE, NACHO (43° VAZQUEZ), KROOS, CASEMIRO, VALVERDE (69° MODRIC), VINICIUS JUNIOR, BENZEMA, ASENSIO (81° RODRYGO)

A DISP: MILITAO, MODRIC, MARCELO, LUNIN, VAZQUEZ, JOVIC, RODRYGO,ANDUGAR. ALL.: ZINEDINE ZIDANE

GOL: 5° Valverde (RM), 8° Ansu Fati (B), 63° Sergio Ramos (RM), 90° Modric (RM)

AMMONITI: Casemiro (RM), Lenglet (B), Nacho Fernandez (RM), Jordi Alba (B), Messi (B)

ESPULSI:

