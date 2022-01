Atalanta-Torino: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 6-1-2022

Dove vedere Atalanta-Torino, 20° Giornata di Serie A, Giovedì 6 Gennaio 2022 alle ore 16:30. Il match del Gewiss Stadium di Bergamo sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La prima sfida dell’anno per queste due formazioni sarà sicuramente esaltante.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Torino di Ivan Juric in una partita tra due filosofie ben delineate di calcio che puntano a riscattare le ambizioni di entrambe le squadre.

Sia chiaro, nessuna delle due compagini ha fatto male durante il girone d’andata di Serie A, ma c’è la sensazione che entrambe possano voler puntare a qualcosa di più.

I bergamaschi hanno saputo mettersi in mostra divenendo anche una possibile candidata per lo scudetto, fino a cedere il passo con alcuni scivoloni difficili da spiegare per un club che spesso tende a dominare in lungo e largo.

Anche il Torino è in crescita, specie grazie a Juric, ma la produzione offensiva scarseggia ad essere ottimale e anche i granata possono recriminare su alcuni punti persi in maniera banale.

Al Gewiss Stadium, al netto delle grandi difficoltà create dal Covid-19, i due allenatori cercheranno di mettere in campo la miglior formazione per esaltare le caratteristiche positive che abbiamo visto in entrambe le squadre.

L’Atalanta punterà su un calcio offensivo e di grande tecnica, mentre il Torino potrebbe rispondere con una proposta totalmente agli antipodi, fatta di grande agonismo e sacrificio.

Ciò che è sicuro, è che entrambe le squadre, come prima sfida dell’anno, si troveranno di fronte uno scoglio di alto valore e il calendario asimmetrico potrebbe aver dato ad una delle due (o ad entrambe) il primo scivolone del nuovo anno.

Come vedere Atalanta-Torino in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Atalanta-Torino

: Atalanta-Torino Data : Giovedì 6 Gennaio 2022

: Giovedì 6 Gennaio 2022 Orario : 16:30

: 16:30 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Torino di Ivan Juric, il 6 Gennaio 2022, alle ore 16:30 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Atalanta Torino in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Atalanta Torino, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Atalanta-Torino

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta-Torino

In attesa del calciomercato, Luis Muriel sarà titolare nel match contro il Torino

I bergamaschi sfidano, in casa, il Torino di Ivan Juric con un 3-4-1-2 con qualche dubbio riguardo gli assenti, ovvero Musso e Gosens, e vari ballottaggi.

Gasperini sceglie, vista l’assenza del portiere titolare, Sportiello tra i pali, con Djimsiti, Demiral e Palomino a piazzarsi come trio di difesa.

Hateboer, ormai pienamente recuperato, giocherà sugli esterni con Zappacosta posto sull’altra fascia, mentre al centro giocheranno De Roon e Koopmeiners.

Malinovskyi sarà il trequartista, con Pessina in panchina e Pasalic designato a fare da raccordo tra centrocampo e attacco con Muriel perno offensivo, vista l’incertezza sulle condizioni di Zapata.

Juric confeziona i suoi granata con un 3-4-1-2, modulo simile a quello adottato dagli avversari, inserendo, come unica punta, Antonio Sanabria con Praet e Pjaca a sostegno.

Milinkovic-Savic si piazza, come al solito, tra i pali, mentre in difesa ci sarà Djidji con Bremer e Rodriguez a completare il reparto arretrato.

Singo e Vojvoda giocheranno sulle fasce con Lukic e Pobega al centro

Le probabili formazioni di Atalanta-Torino

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic, Malinovkyi; Muriel

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria

