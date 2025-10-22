Atalanta – Slavia Praga Diretta Tv e Streaming Live Champions League

Dove vedere Atalanta – Slavia Praga in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00.

Mercoledì sera la New Balance Arena di Bergamo sarà teatro di una sfida cruciale per il girone di Champions League: l’Atalanta ospita lo Slavia Praga con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria contro il Club Brugge e consolidare la propria posizione nel gruppo.

Gli ospiti arrivano in Italia con una statistica pesante sulle spalle: lo Slavia Praga non vince una partita nella Champions League vera e propria dal 2007, e proverà a interrompere una striscia negativa lunga 18 anni proprio contro la formazione di Gian Piero Gasperini.

La Dea, reduce da un pesante 4-0 subito in casa del Paris Saint-Germain, ha saputo reagire immediatamente, battendo con autorità i belgi del Brugge e rilanciando le proprie ambizioni europee. Ora, spinta dal calore del Gewiss Stadium, l’Atalanta punta a ottenere due successi consecutivi per scalare la classifica del girone e rafforzare il sogno qualificazione.

Formazioni Ufficiali di Atalanta – Slavia Praga:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Maldini.

Allenatore: Juric.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Boril, Vicek, Zima, Mbodji; Dorley, Zafeiris, Moses; Kusej, Provod; Chory.

A disposizione: Stanek, Rezek, Chaloupek, Cham, Hashioka, Sanyang, Chytil, Sadilek, Prekop, Jelinek, Kovar, Sloncik.

Allenatore: Trpisovsky.





Dove vedere Atalanta – Slavia Praga in Diretta TV e Live Streaming:

Partita: Atalanta – Slavia Praga

Data: Mercoledì 22 Ottobre 2025

Mercoledì 22 Ottobre 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale TV: Sky Sport Calcio (201) e Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go e NOW

Sarà possibile vedere il match di Champions League tra l’Atalanta di Ivan Juric e lo Slavia Praga mercoledì 22 Ottobre 2025 alle ore 21:00 in diretta TV su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport (Canale 253).

Sarà possibile vedere Atalanta – Slavia Praga in Diretta Streaming su Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart tv, smartphone, pc o tablet.

La Telecronaca è affidata a Federico Zancan con il commento di Riccardo Montolivo; inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio.

Come arriva l’Atalanta:

Atalanta, vittoria in rimonta e sogno ottavi: ora serve continuità contro lo Slavia Praga

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Paris Saint-Germain all’esordio, l’Atalanta ha saputo reagire con carattere nella seconda giornata di Champions League, superando in rimonta il Club Brugge per 2-1. Una vittoria fondamentale, arrivata grazie a un secondo tempo di grande intensità che ha ribaltato il vantaggio iniziale firmato da Christos Tzolis al 38°.

Il successo contro i belgi ha regalato nuova fiducia alla squadra di Ivan Juric, che ha finalmente avuto la meglio sul Brugge dopo due eliminazioni consecutive nei playoff della passata stagione. Con questi tre punti, la Dea è salita al 22° posto della fase a lega, posizione che le garantirebbe l’accesso ai playoff per la fase a eliminazione diretta, ma la classifica è ancora cortissima: l’Atalanta dista infatti solo un punto dall’ottavo posto, l’ultima piazza utile per accedere direttamente agli ottavi di finale.

Con la differenza reti che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa alla qualificazione, i bergamaschi cercheranno di migliorare il proprio bottino offensivo e di cancellare, almeno in parte, i quattro gol subiti al Parco dei Principi. Il pubblico del Gewiss Stadium si aspetta una prestazione convincente, anche perché la squadra ha perso una sola partita nelle ultime otto gare europee tra gironi e fase a lega, con un bilancio di quattro vittorie e tre pareggi.

Contro lo Slavia Praga, l’obiettivo è chiaro: vincere ancora per dare continuità, salire in classifica e avvicinare un traguardo che a Bergamo profuma di storia.

Come arriva lo Slavia Praga:

Slavia Praga a caccia di un miracolo: 18 anni senza vittorie in Champions e un tabù italiano da sfatare

Lo Slavia Praga arriva a Bergamo con un obiettivo ambizioso: interrompere una lunghissima striscia negativa che dura ormai da 18 anni in Champions League. Dalla loro ultima vittoria, datata 2007 contro il FCSB (2-1 all’esordio nella competizione), i cechi non sono più riusciti a imporsi nella massima competizione europea, collezionando 5 pareggi e 8 sconfitte.

L’ultimo grande dispiacere è arrivato proprio in Italia, dove lo Slavia è stato travolto 3-0 dall’Inter, finalista della scorsa edizione. Quel ko ha rappresentato l’ottava sconfitta in 12 partite contro squadre italiane, un bilancio nettamente sfavorevole che racconta le difficoltà storiche dei biancorossi contro le formazioni della Serie A. Inoltre, i cechi non vincono da nove trasferte su dieci contro club italiani, e non segnano da quattro partite consecutive in campo europeo lontano da casa.

Il tecnico Jindřich Trpišovský sa di affrontare una sfida in salita: la sua squadra è reduce da un pareggio deludente all’esordio contro il Bodo/Glimt, dopo aver sprecato un vantaggio di 2-0, e dal pesante ko contro i nerazzurri. Ora, contro l’Atalanta, servirà una prestazione di grande coraggio per invertire la tendenza e tornare a segnare, provando a riscrivere la storia europea del club.

Alcuni elementi dello Slavia sperano di approfittare del momento altalenante della Dea, reduce da due pareggi consecutivi in Serie A, ma i numeri e la tradizione parlano chiaro: a Bergamo servirà un’impresa per fermare una squadra solida e determinata come quella di Juric.

Probabili Formazioni di Atalanta – Slavia Praga:

L’Atalanta si prepara alla sfida contro lo Slavia Praga con l’obiettivo di confermare la crescita mostrata in Champions League e conquistare un’altra vittoria davanti al proprio pubblico. Buone notizie per Ivan Juric, che ritrova finalmente Gianluca Scamacca, convocato per la prima volta dopo l’infortunio di fine agosto. Tuttavia, resta da capire se l’attaccante azzurro partirà titolare o verrà gestito con prudenza.

Nessun nuovo problema fisico dopo lo 0-0 con la Lazio, ma il tecnico croato potrebbe dover rinunciare a diversi elementi: Raoul Bellanova, Odilon Kossounou, Sead Kolasinac e Mitchel Bakker rischiano di saltare il match. In mediana, invece, il protagonista annunciato è Mario Pasalic, già a segno nella vittoria contro il Club Brugge, dove ha realizzato il suo ottavo gol europeo con la maglia nerazzurra.

Dall’altra parte, lo Slavia Praga deve fare i conti con numerose assenze. Potrebbero infatti mancare Dominik Javorcek, Jindrich Stanek, David Doudera, Igoh Ogbu e Tomas Holes, mentre Jan Boril e Murphy Dorley saranno valutati all’ultimo ma dovrebbero essere disponibili.

Sul fronte offensivo, il tecnico Jindřich Trpišovský punterà su Vasil Kusej e Tomas Chory, autori rispettivamente di 4 e 3 reti in campionato, che insieme hanno realizzato quasi un terzo dei gol stagionali dello Slavia. Il difensore Youssoupha Mbodji, sorprendente protagonista con una doppietta nel 2-2 contro il Bodo/Glimt, dovrebbe invece partire dalla panchina.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1):

Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, Samardzic; Lookman.

Probabile formazione Slavia Praga (4-2-3-1):

Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek, Boril; Dorley, Zafeiris; Schranz, Provod, Kusej; Chory.

La Dea, spinta dal pubblico del Gewiss Stadium, punta a sfruttare il momento favorevole e il ritorno di alcuni elementi chiave per ottenere il secondo successo europeo consecutivo e continuare a inseguire la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.

Pronostico Atalanta-Slavia Praga:

Tutto lascia pensare a un nuovo successo europeo per l’Atalanta, che parte nettamente favorita nella sfida casalinga contro lo Slavia Praga. La squadra di Ivan Juric ha mostrato solidità e spirito di reazione dopo il ko iniziale contro il PSG, ma dovrà migliorare la propria incisività offensiva se vuole puntare in alto nella Champions League.

Nonostante le prestazioni convincenti, la Dea ha segnato più di due gol soltanto in due occasioni su nove partite stagionali tra campionato e coppe. Il dato evidenzia una certa difficoltà nel chiudere le gare, un aspetto che Juric dovrà correggere per evitare rischi contro avversari organizzati come i cechi.

Dall’altra parte, lo Slavia Praga vanta un rendimento in trasferta tutt’altro che brillante: la squadra di Trpišovský non vince fuori casa in Europa da diverse stagioni e fatica anche a trovare la via del gol lontano da Praga.

Al Gewiss Stadium, l’Atalanta è attesa da un match che potrebbe consolidare il suo percorso verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La differenza tecnica e il fattore campo dovrebbero bastare per portare a casa i tre punti, anche se la gara potrebbe non trasformarsi in una goleada.

Pronostico Atalanta-Slavia Praga: 2-0

La Dea è favorita e dovrebbe imporsi con autorità, proseguendo il suo cammino europeo e infliggendo allo Slavia un’altra serata amara in trasferta.

I migliori bookmaker