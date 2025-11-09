Atalanta – Sassuolo Diretta Tv e Streaming Live Serie A 11° Giornata

Dove vedere Atalanta – Sassuolo in Diretta Tv e Streaming Live, 11° Giornata Serie A, Domenica 9 Novembre ore 12:30.

L’Atalanta torna a Bergamo con l’obiettivo di dare una svolta al proprio cammino in campionato dopo il successo ottenuto in Champions League a Marsiglia.

La formazione di Ivan Juric vuole trasformare quella vittoria in un punto di ripartenza, rilanciando una stagione fin qui sotto le aspettative rispetto agli standard dei nerazzurri. L’Atalanta non vince in campionato da oltre un mese e mezzo dalla trasferta di Torino del 21 settembre. In casa non vince in Serie A dal match contro il Lecce del 14 settembre. Da quella data sono arrivati solo pareggi.

A far visita alla Dea sarà il Sassuolo, protagonista di un avvio sorprendente dopo il ritorno in Serie A ottenuto a maggio.

Le due squadre viaggiano appaiate a quota tredici punti, ma con ambizioni profondamente diverse: l’Atalanta punta a rientrare stabilmente nella lotta per l’Europa, mentre gli emiliani mirano prima di tutto a consolidare la categoria e continuare a stupire.

Il match di Bergamo si preannuncia dunque come uno snodo importante per entrambe: i nerazzurri vogliono continuità, i neroverdi cercano una conferma in un palcoscenico tra i più insidiosi del campionato.

Formazioni Ufficiali di Atalanta – Sassuolo:

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Ahanor, Bellanova, Éderson, Pašalić, Zappacosta, Samardžić, Lookman, Krstović. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, de Roon, De Ketelaere, Djimsiti, Kolašinac, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Maldini. Allenatore: Ivan Jurić.

Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Candé, Muharemovic, Thorstvedt, Matic, Koné, Berardi, Pinamonti, Fadera. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Cheddira, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Laurienté, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena (assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Marco Ceccon di Lovere, IV ufficiale Livio Marinelli di Tivoli, V.A.R. Daniele Paterna di Teramo, A.V.A.R. Federico La Penna di Roma 1).

Dove vedere Atalanta – Sassuolo in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Atalanta – Sassuolo Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Atalanta – Sassuolo di Domenica 9 Novembre 12:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Atalanta – Sassuolo su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva l’Atalanta:

Atalanta arriva a questo appuntamento con un bilancio che non rispecchia le ambizioni di inizio stagione. Dopo oltre un quarto di campionato, la Dea è rimasta intrappolata a metà classifica e lo stop arrivato nell’ultimo weekend ha interrotto una striscia di nove risultati utili consecutivi tra Serie A e coppe. Il ko per 1-0 contro l’Udinese, maturato senza mai riuscire a centrare lo specchio della porta, ha evidenziato una certa difficoltà realizzativa, confermata dalle sole due vittorie raccolte finora in campionato, dato che non si vedeva da più di dieci anni.

In Europa, invece, il percorso non era iniziato con la stessa brillantezza. Il gruppo guidato da Ivan Juric aveva ottenuto un solo successo nelle prime tre uscite di Champions League, rendendo fondamentale la trasferta di mercoledì sul campo del Marsiglia. In Francia, i nerazzurri hanno però trovato una vittoria tanto pesante quanto sofferta: prima il rigore fallito da Charles De Ketelaere, poi il colpo da tre punti firmato al 90-esimo da Lazar Samardzic, che con una serpentina personale e il suo classico tiro dalla distanza ha gelato lo stadio.

Ora, senza tempo per festeggiare, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato nell’ultimo impegno prima della sosta. A Bergamo, la squadra resta ancora imbattuta e i precedenti alimentano fiducia: contro il Sassuolo sono arrivate sette vittorie casalinghe consecutive, sempre con almeno due gol segnati. Uno storico favorevole che la Dea vuole sfruttare per chiudere nel modo migliore questa prima parte di stagione.

Come arriva il Sassuolo:

Il confronto diretto conferma quanto il passato recente sia favorevole all’Atalanta. Il Sassuolo ha infatti perso undici delle ultime quattordici sfide di Serie A contro i bergamaschi, incluso il doppio capitombolo maturato nella stagione della retrocessione 2023 2024. Da quel momento, però, il club emiliano ha cambiato rotta con decisione.

L’arrivo di Fabio Grosso ha riportato ordine, identità e risultati, permettendo ai neroverdi di conquistare il titolo di Serie B e tornare immediatamente nel massimo campionato.

La squadra oggi viaggia a quota tredici punti, gli stessi dell’Atalanta, mantenendosi con buon margine lontano dalla zona più pericolosa della classifica.

L’ultimo turno ha lasciato però un retrogusto amaro: contro un Genoa che non aveva ancora centrato un successo, il Sassuolo è caduto in casa nel recupero, dopo che la rete di Domenico Berardi nella ripresa sembrava aver rimesso tutto in equilibrio.

Nonostante quella sconfitta, il rendimento esterno resta incoraggiante. I neroverdi arrivano in Lombardia con una serie aperta di tre trasferte senza perdere e proveranno a sfruttare ogni minimo segnale di incertezza che potrebbe circondare la formazione di casa.

Per Grosso e i suoi, l’obiettivo è chiaro: trasformare solidità e compattezza in un risultato di prestigio in uno degli stadi più difficili della categoria.

Pronostico di Atalanta – Sassuolo:

Il quadro della vigilia lascia spazio a un esito molto equilibrato e il rischio di un nuovo pareggio per l’Atalanta è tutt’altro che remoto. I bergamaschi continuano a faticare nella finalizzazione e questo limite pesa soprattutto contro avversari organizzati e compatti lontano da casa. Il Sassuolo, dal canto suo, ha dimostrato solidità nelle recenti trasferte e possiede le qualità per colpire in ripartenza.

Gli emiliani, storicamente capaci di mettere in difficoltà le formazioni che occupano la parte alta della classifica, hanno le carte in regola per uscire da Bergamo con un risultato positivo. Alla luce di tutti questi elementi, la previsione più credibile è un pareggio che rispecchi l’andamento delle due squadre in questo periodo. Pronostico: Atalanta Sassuolo X o Over 2.5.

